Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Şubat Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

12.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖĞÜRTLÜ VE CİVARLARI

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12.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 5028, 5040, 5025, 5044, 5043, 5031, 5029, 5033, 5035 SOKAKLAR MESİR MAHALLESİ 5118, 5127, 5116, 5122, 5120 SOKAKLAR, TARIK ALMIŞ CADDESİ

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12.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADNANMENDERES MAHALLESİ 106, 108, 116, 112, 120 SOKAKALAR VE TURGUTLU CADDESİ

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12.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ SÜMENE , MENEMEN CADDESİ, 5778, 5776, 5805, 5780, 5750, 5774, 5772, 5770, 5799, 5791 SOKAKLAR

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12.02.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM TAYTAN, BEZİRGANLI, DOMBAYLI, DOMBAYLI BAHÇELER, ADALA, DURASILLI , BALCIOĞLU, KARAOĞLANLI, KABAZLI, KORDON,HACIBEKTAŞ, YENİPAZAR, BAĞCILAR, YEŞİLKAVAK, BEYLİKLİ, KÖSEALİ, ÇAKALDOĞAN, BURHAN, ÇELİKLİ, DAMATLI MAHALLELERİNİN TAMAMI, DURASILLI AÇIK VE KAPALI CEZA EVLERİ, ÇEVİK BLOK, MANİSA BÜYÜK ŞEHİR ASFALT ŞANTİYESİ, KAPLAN BLOK, GRAPPA, ÜLKÜ KİREMİT, SERVET BLOK, ÖZLEM YEM, AYTEKİNLER BETON, UĞUR KİREMİT, C.B.Ü MESLEK YÜKSEK OKULU, SALİHLİ ÖZAL UN FABRİKASI, BİRLİK KİREMİT, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ, BAŞAK PAZARLAMA, KEMPOSTAR, VATANBLOK VE BELİRTİLMİŞ OLAN BÖLGELERDEKİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER, DEVLET DEMİR YOLLARI UYRAI İKAZ SİNYALİZASYONLARI, TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI

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12.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİKÖY MAHALLESİNİN TÜMÜ, MASKİ YENİKÖY İÇME SUYU VE CİVARLARI

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12.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BOZKURT MAHALLESİNİN; LİMONCU, NİŞANCILAR, İNAN, TUNÇ, KARAMAN SOKAKLARI, ŞEHİTLER YOLU BİR KISMI, ÖZYURT MAHALLESİNİN; GÖKSU, AKBAŞ, AKASYA, MERCAN SOKAKLARI, TURGUTLAR MAHALLESİNİN; BAYRAM, AYDEMİR SOKAKLARI VE CİVARLARI.

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12.02.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM TEMREK MAH, KOCA OSMALI MAH, GÖLBAŞI MAHALLESİ VE YAVUZHAN PETROL, EKO STAR TARIM ÖZEL TRAFOLAR. TR-31 TR-42 TR- 40

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13.02.2022 09:00 14:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BARIŞ MAHALLESİ YENİ SANAYİ SİTESİ VE ÇEVRESİ, İSTASYON MAHALLESİ GALERİCİLER SİTESİ VE ÇEVRESİ, AKKEÇİLİ MAHALLESİ ÇEŞNELİ MAHALLESİ ERENKÖY MAHALLESİ OSMANİYE MAHALLESİ GÜRLEK MEVKİİ VE KIZILDAĞ MEVKİİ, BAKLACI MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

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13.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BOZKURT MAHALLESİNİN; LİMONCU, NİŞANCILAR, İNAN, TUNÇ, KARAMAN SOKAKLARI, ŞEHİTLER YOLU BİR KISMI, ÖZYURT MAHALLESİNİN; GÖKSU, AKBAŞ, AKASYA, MERCAN SOKAKLARI, TURGUTLAR MAHALLESİNİN; BAYRAM, AYDEMİR SOKAKLARI VE CİVARLARI.

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13.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MÜTEVELLİ MAHALLESİ İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI

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13.02.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM MÜTEVELLİ KOLDERE GÜMÜLCELİ YEŞİLKÖY MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI

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13.02.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE ORT.ÖLÇ.SAN. BÖLGESİNE BAĞLI OSMANLI ÇİVİ ÖZEL TR-ÖZBİÇERLER ÖZEL TR-FORM PLASTİK ÖZEL TR-KURUTAÇ ÖZEL TR-TEMİZ SERİGRAFİ ÖZEL TR-GÜNGÖR EŞYA ÖZEL TR-SERTUR ÖZEL TR -EFECE GALVANİZ DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.AŞ.ÖZEL TR--ŞEN GRUP METAL TEL PLAS.TEKS.LTD.ŞTİ.ÖZEL TRGÜLERYÜZ DANIŞMANLIK ÖZEL TR-İNCİ LOJİSTİK ÖZEL TR-KEREM MAKİNE ÖZEL TR-UYGUN ELEKTRONİK ÖZEL TR-YAVUZ DÖKÜM ÖZEL TR-BAŞARANLAR ÖZEL TR-TURKUAZ BASKI ÇÖZÜMLERİ-RAMAZAN KOÇYİĞİT ÖZEL TR-MB CAM ÖZEL TR-SÜRAT ÖZEL TR-EGE KAUÇUK ÖZEL TR-TORA MAKİNA KALIP İMALAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR-ÖZPOLATOĞLU HED.EŞYA LTD.ŞTİ. ÖZEL TR-KARAYAĞCI İNŞAAT LTD. ŞTİ. ÖZEL TR-BAŞARANLAR ÖZEL KÖK--BAŞARAN KÖK

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13.02.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİNE BAĞLI ESKİİ GARAJ CADDESİ 645, 647, 649, 651, 659, 551, 575, 644, 620, 650, 654, 551, 652, 654, 648, 549, 547, 620, 646, 648 SOKAKLAR

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13.02.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEŞEYLÜL MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI, FEVZİ PAŞA CD.

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13.02.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM AHMETLİ İBRAHİMAGA ŞEREMET PABUCLU ŞEHİTLİOĞLU MAHALLELERİ GES TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

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13.02.2022 16:30 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM MÜTEVELLİ KOLDERE GÜMÜLCELİ YEŞİLKÖY MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI

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