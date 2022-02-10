Manisa elektrik kesintisi! 11 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Şubat Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak.İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

11.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖĞÜRTLÜ VE CİVARLARI

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11.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 5028, 5040, 5025, 5044, 5043, 5031, 5029, 5033, 5035 SOKAKLAR MESİR MAHALLESİ 5118, 5127, 5116, 5122, 5120 SOKAKLAR, TARIK ALMIŞ CADDESİ

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11.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADNANMENDERES MAHALLESİ 106, 108, 116, 112, 120 SOKAKLAR VE TURGUTLU CADDESİ

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11.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİKÖY MAHALLESİNİN TÜMÜ

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11.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HALİTPAŞA VE ÇINAROBA MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI

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11.02.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM LALELİ MAHALLESİNE BAĞLI OLAN 5224-5228-5233-5231-5371 SOKAKLAR

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11.02.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAZIMKARABEKİR MAHLLESİ 427, 559, 555, 431, 308, 408, 402, 542, 423 SOKAKLAR

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11.02.2022 10:00 14:00 TESİS ÇALIŞMASI SEYİT ALİ MAHALLESİ BAKACAK CADDESİ

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11.02.2022 10:00 14:00 TESİS ÇALIŞMASI SEYİT ALİ MAHALLESİNDE YER ALAN ERHAN OVALI ÖZEL TRAFOSU

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11.02.2022 10:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI NEMUS TARIM YAT.SAN ÖZEL TRAFOSU

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