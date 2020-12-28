Son dakika haber! Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

28.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:44

Son dakika haberler: Manisa'nın Kula ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mustafa Çelik idaresindeki 35 EV 8202 plakalı hafriyat kamyonu, Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde, Şakir Güçlü'nün kullandığı 45 J 7657 plakalı öğrenci servisine çarptı. Aynı istikamette ilerleyen Ünal Ünlü kullandığı 35 VKP 04 plakalı otomobil de söz konusu kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Ünal Ünlü, itfaiye ekibinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Ünlü, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Son dakika haber! Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haber! Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haber! Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haber! Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:44:07. #1.14#
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