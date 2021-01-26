Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

26.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:40

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu getirdiği şüphesiyle evli bir çifti takibe aldı.

Çiftin evine düzenlenen operasyonda yaklaşık 75 gram sentetik uyuşturucu ile 56 sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler, çiftin uyuşturucuları teslim edeceği şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Cemre Kemer Hande Erçel Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Mesut Özil Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 16:40:05. #1.16#
title