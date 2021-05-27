Manisa'da sokakta öldürülen Gülnur Kocabaş'ın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi
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Manisa'da sokakta öldürülen Gülnur Kocabaş'ın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi

Manisa'da sokakta öldürülen Gülnur Kocabaş'ın katil zanlısının yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'da Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yusuf Akbulut'un yargılanmasına devam edildi.

Manisa'da Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yusuf Akbulut'un yargılanmasına devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, maktul Gülnur Kocabaş'ın ailesi, taraf avukatları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı.

"Planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Yusuf Akbulut, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin daha detaylı incelenmesi ve bazı tanıkların zorla getirilerek dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan baba Eyüp Kocabaş, sanığın ceza indirimi almak için kızına iftira attığını öne sürdü.

Adaletin er ya da geç tecelli etmesini istediğini dile getiren Kocabaş, "Duruşmaların gecikmesi mühim değil ama yeter ki hak ettiği cezayı alsın. Bizim tek talebimiz bu. Neticede bu dağda işlenmiş bir cinayet değil, sokak ortasında işlenmiş bir cinayet. Kamera görüntüleri var. Sıradan bir öldürme değil. Üstüne basa basa söylüyorum bu bir infazdır." dedi.

Zanlı Yusuf Akbulut'un kızını 10 saniye içinde 3 el ateş ederek öldürdüğünü belirten Kocabaş, "Zanlı ceza indirimi alabilmek için Gülnur'un kendisini aldattığını, öldürmeden önce sokak ortasında tartıştıklarını söylüyor. Ancak bunlar gerçek değil." diye konuştu.

Eyüp Kocabaş, zanlının cinayetten önce sosyal medya hesabından durum paylaşımı yaptığını, 24 saat geçtiği için silinen paylaşımda "Herkes yaptığının bedelini öder, siz siz olun sizi çok seven birine ihanet etmeyin" ifadelerinin yer aldığını iddia etti.

Paylaşımın bir yakını tarafından ekran fotoğrafı olarak kaydedildiğini ileri süren Kocabaş, bu delili mahkemeye sunacağını söyledi.

Olay

Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde 28 Mayıs 2020'de evinden işe gitmek üzere çıkan Gülnur Kocabaş (22), yolda pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu ölmüştü. Pompalı tüfekle polise teslim olan Yusuf Akbulut (27) tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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