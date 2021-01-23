Manisa'da otomobil alt geçit duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Manisa'da otomobil alt geçit duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

23.01.2021 00:27 | Son Güncelleme: 23.01.2021 00:30
Manisa'da otomobil alt geçit duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, alt geçidin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, alt geçidin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Yavuz'un kullandığı 45 DJ 225 plakalı otomobil, Eski Muradiye Yolu'nda kontrolden çıkarak Manisa Çevre Yolu alt geçidinin duvarına çarptı.

Sürücü Yavuz ile eşi Şehriye Yavuz ağır yaralandı. Kazayı görenlerin çağrısıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan çift, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Şehriye Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Halil İbrahim Yavuz'un ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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