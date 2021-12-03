Manisa'da mezun oldukları okuldan hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, mezun oldukları okuldan para çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 29 Kasım gecesi 2. Anafartalar Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulunda müdür yardımcısının odasındaki kasadan 9 bin 100 lira ve elektronik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, M.E.Y. (20) ile B.A.T'yi (19) ikametlerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde bulunan çalıntı para okul idaresine verildi.

Yaklaşık 8 yıl önce Gazi İlkokulundan mezun oldukları öğrenilen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin okula giriş anları, binadaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kayıtlarda, şüphelilerin bahçe çitlerinden atlayarak okula girmeleri, binanın demir kapısını ellerindeki demir çubukla açmaları, müdür ve müdür yardımcısını odasına girmeleri yer alıyor.