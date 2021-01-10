Manisa'da marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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Manisa'da marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

10.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:00
Manisa'da marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Manisa'da 3 marketten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Manisa'da 3 marketten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinde 3 farklı marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri ve kentteki 75 güvenlik kamerasının 1805 dakikalık görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin C.Ç. (25) olduğunu tespit etti.

C.Ç, polis ekipleri tarafından ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen C.Ç, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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