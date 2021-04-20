İlkokul öğrencileri "Hayat Oyunu" projesiyle hayatı yaşayarak öğreniyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu bahçesinde kurulan "Hayat Oyunu Projesi" ile öğrenciler, topraksız tarım, kümes hayvancılığı gibi iş alanlarını, okul bünyesinde kurulan hobi bahçesinde öğreniyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu bahçesinde kurulan "Hayat Oyunu Projesi" ile öğrenciler, topraksız tarım, kümes hayvancılığı gibi iş alanlarını, okul bünyesinde kurulan hobi bahçesinde öğreniyor.

Okul idaresi tarafından başlatılan proje kapsamında okul bahçesine 5 açık hava sınıfı açıldı. Hobi bahçesi sınıfında topraklı tarım, serada ise topraksız tarımı öğrenen öğrenciler, tavuk ve horozlarla kümes hayvancılığını öğreniyor. "Hayat Sokağında" ise meslekleri tanıyan öğrenciler, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı buluyor.

Okul Müdürü Evra Seda Satan, gazetecilere açıklamasında proje kapsamında kurdukları sınıflarda hasat ettikleri lavanta, mercanköşk ve benzeri bitkilerden mum, oda parfümü, sinek kovucu, bitki çayı ürettiklerini ve ihtiyaç sahiplerine bağışladıklarını bildirdi.

Projede 4 yılı tamamladıklarını, öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini gözlemlediklerini aktaran Satan, "Bu öğrenme modelinin amacı ve hedefi çocukların yaparak, yaşayarak, oynayarak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır. En önemli amacı ise okulu sevdirmek, okuldan soğutmamak. Çocuğu dört duvar arasında beton yığınına boğmamak." dedi.

Satan, uyguladıkları proje ile çocuklara tarımı sevdirdikleri ve çevreye duyarlı olduklarını kanıtladıkları için "yeşil bayrak" almak üzere başvuruda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram