Durakta öldürülen kadının mezarını ziyaret eden kadınlardan "cinayetler durdurulsun" çağrısı
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Durakta öldürülen kadının mezarını ziyaret eden kadınlardan "cinayetler durdurulsun" çağrısı

24.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:34

Manisa'da dün durakta beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen ve doğum gününde defnedilen Semiha Peker'in kabrini ziyaret eden bir grup kadın, hemcinslerine yönelik cinayetlere tepki gösterdi.

Manisa'da dün durakta beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen ve doğum gününde defnedilen Semiha Peker'in kabrini ziyaret eden bir grup kadın, hemcinslerine yönelik cinayetlere tepki gösterdi.

Cenazesi, Sarıgöl ilçesindeki mezarlıkta bugün defnedilen bir çocuk annesi 33 yaşındaki Semiha Peker'in kabrini, ilçede oturan çok sayıda kadın ziyaret ediyor.

Peker'in mezarına çiçek bırakarak dua eden bir grup kadın da doğum gününde defnedilen kadın için gözyaşı döktü.

Burada grup adına açıklama yapan Derya Öztürk, ilçede büyük üzüntüye sebep olan cinayetten sonra Peker'in kabrine ziyarete bulunup dua etmek istediklerini söyledi.

İlçedeki kadınların, bugünü "yas günü" olarak kabul ettiğini belirten Öztürk, "İçimizde gerçekten büyük bir acı var. Bu hepimizin ortak cenazesi, ortak taziyesi. Semiha için bugün hepimiz yastayız. Bugün Semiha'nın doğum günü." dedi.

Kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin sona ermesini ve bu tür olayların önüne geçilmesini istediklerini ifade eden Öztürk, Artık bu cinayetlere bir 'dur' denilsin, caydırıcı yasalar hazırlansın. Çocuklarımız annesiz kalmasın, aileler yıkılmasın. Semiha'nın kızını Allah bize bağışlasın." diye konuştu.

Semiha Peker, Manisa'nın Salihli ilçesinde dün işe gitmek üzere durakta servis beklerken yaklaşan bir araçtan tüfekle ateş açılması sonucu yaşamını yitirmişti.

Durakta öldürülen kadının mezarını ziyaret eden kadınlardan 'cinayetler durdurulsun' çağrısı
Durakta öldürülen kadının mezarını ziyaret eden kadınlardan 'cinayetler durdurulsun' çağrısı
Durakta öldürülen kadının mezarını ziyaret eden kadınlardan 'cinayetler durdurulsun' çağrısı
Durakta öldürülen kadının mezarını ziyaret eden kadınlardan 'cinayetler durdurulsun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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