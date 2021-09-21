Takla atıp karşıya geçen minibüs devrildi: 3'ü çocuk 5 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, az kalsın bir faciaya neden oluyordu. Akçapınar Mahallesi'nde Harun Yıldırım (29) idaresindeki 45 AND 443 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sema Çelik (24), A.Ç(5) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.