Manisa'da çalınan römork jandarma tarafından bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalınan römork, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT ) ve Aşağıçobanisa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yaşayan S.S'nin tarlasında bulunan römorkun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, römorkun Ö.A'nın kullandığı traktöre takılı olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde römorku 2 bin 500 lira karşılığında N.G'ye sattığını ve römorkun da bağ evinde olduğunu söyledi.

Belirtilen adreste bulunan römork, sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan Ö.A. ve N.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır