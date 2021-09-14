Manisa'da bir sınıf daha karantinaya alındı

MANİSA'nın Kula ilçesinde Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulu'nda aynı sınıftaki 2 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 19 kişilik sınıf karantinaya alındı.

Kula Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulu'nda geçtiğimiz günlerde 4'üncü sınıf öğrencilerinin birinde koronavirüs semptomu görüldü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin semptom gösteren öğrenciye yaptığı testte, öğrencinin testi pozitif çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından takibe alınan sınıfta, başka bir öğrenci de semptom gösterdi. Semptom gösteren öğrenciye yapılan testin de pozitif çıkmasının ardından 19 kişilik sınıf karantinaya alındı. Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri öğrenildi. Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Kovid-19 denetimlerini aralıksız sürdürdüğü ve bu gibi durumlarda gerekli tedbirlerin uygulanacağı bildirildi. Dün de Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre ve Akhisar ilçelerindeki 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alındı.