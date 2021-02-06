Başkalarına ait gayrimenkulleri sahte kimlikle satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

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Düzenledikleri sahte kimliklerle başkalarına ait gayrimenkulleri satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki kişi Manisa'da yakalandı.

Düzenledikleri sahte kimliklerle başkalarına ait gayrimenkulleri satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki kişi Manisa'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.K. (51) ve M.S'nin (65) satılık tarla ve arsaların gerçek sahiplerinin adına sahte kimlik düzenleyip bu arazileri vekalet verdikleri emlakçılar aracılığıyla satmaya çalıştığını belirledi.

Takibe alınan iki şüpheli, kentteki bir noterde gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında Y.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi.

Şüphelilerin Y.Ç'ye ait tarlayı, bir kişiye 300 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı da tespit edildi.

Zanlıların farklı tarihlerde Ankara, Balıkesir ve Karabük'te de yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır