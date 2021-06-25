Manisa'da baraj gölünde kaybolan kadın aranıyor
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Manisa'da baraj gölünde kaybolan kadın aranıyor

Manisa'da baraj gölünde kaybolan kadın aranıyor
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde baraj gölünde kaybolan kadın aranıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde baraj gölünde kaybolan kadın aranıyor.

İddiaya göre, Çakırcaali Mahallesi'nde Halil Çetin (35) ile kız arkadaşı Serpil Dayan (33), Alaşehir ile Sarıgöl ilçeleri arasındaki Afşar Baraj Gölü kıyısına piknik yapmaya gitti.

Dayan, piknikten sonra baraj gölüne girdi. Kız arkadaşının bir süre sonra suda çırpındığını gören Çetin, kurtarmak için müdahale etti ancak başarılı olamadı.

Halil Çetin, daha sonra durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Baraj gölünde kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Halil Çetin'in annesi Elif Çetin, AA muhabirine, oğlu Halil ile Serpil'in evlilik hazırlığı yaptıklarını belirterek, "Bu sabah komşumuzun mevlidi vardı, 'Ona gidelim.' dedim. Gelmek istemedi, oğlumla buraya piknik yapmaya gelmişler. Daha sonra oğlum aradı, Serpil'in suya girdiğini, kaybolduğunu, 'Suya girme!' demesine rağmen 'Yüzme biliyorum.' diyerek yüzmeye başladığını söyledi. Daha sonra kaybolmuş, oğlum kayıkla gitmiş arkasından almaya ama bulamamış, çıkaramamış." diye konuştu.

Manisa'da baraj gölünde kaybolan kadın aranıyor
Manisa'da baraj gölünde kaybolan kadın aranıyor
Manisa'da baraj gölünde kaybolan kadın aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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