Manisa'da ailelere yönelik 'Bilinçli Aile Duyarlı Genç' semineri

13.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:08

Manisa'da bu yıl 5.si düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında ailelerle buluşan Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, "Bilinçli Aile, Duyarlı Genç" söyleşisiyle ailelere çocuklarıyla etkili iletişim kurmanın önemini anlattı.



Eğitimci - Yazar Sıtkı Aslanhan "Bilinçli Aile, Duyarlı Genç" isimli söyleşiyle 5. Uluslararası Yunus Emre Günleri'nde ailelerle buluştu. Seminer öncesi ailelere seslenen Başkan Çerçi, yapımını tamamladıkları Yunus Emre Millet Çarşısı hakkında bilgi verdi, örnek bir projeyi daha şehre kazandırdıklarını söyledi. Eğitim camiasının yakından tanıdığı bir ismi Manisa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını anlatan Belediye Başkanı Çerçi, vatandaşları 18 Aralık Çarşamba gününe kadar devam edecek Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinliklerine davet etti.



Başkan Mehmet Çerçi, söyleşi öncesi Bir Kuşak Bir Yol İpek Yolu Yıldızlar, Gençler ve Büyükler 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Bay, Bayan Sanda ve Taolu Şampiyonasında derece yapan sporculara hediye verdi, başarılarının devamını diledi.



Katılımın oldukça yoğun olduğu söyleşide ilgi çekici konuşması, renkli örneklemeleriyle beğeni toplayan Aslanhan, son dönemde kamuoyunda dillendirilen 'çocuklarınızı cinsiyetsiz yetiştirin' söylemini sert bir dille eleştirdi. Aslanhan, "Kızlarınızı kız, oğullarınızı erkek gibi yetiştirin. Onlara sorumluluk verin. İletişim çok önemli. Özellikle babaları ve kızları ile arasındaki bağ çok önemli. Onları akıllı telefon, tablet ve bilgisayarla baş başa bırakmayın. Birlikte geçirilen zaman hiçbir şeye değiştirilemez. Onlara doğruyu örnek olarak gösterin ki güzel insan olsunlar. Allah'ın size verdiği emanetlere sahip çıkın" diye konuştu. Seminer sonunda Belediye Başkanı Çerçi ve Eşi Melek Çerçi, günün anısına çiçek verdi.



Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu'nda düzenlenen söyleşiye Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Eşi Melek Çerçi, CBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa eski Milletvekili Muzaffer Yurttaş, Çorum eski Milletvekili Murat Yıldırım, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA