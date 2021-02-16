Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
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Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

16.02.2021 14:38 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:42
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

MANİSA'da evlatlık olarak aldıkları Hüseyin Özcan (22) tarafından vurularak öldürülen baba Süleyman Özcan'ın (51) evlatlık olarak verildiği öz halasının yanında büyüdüğü ortaya çıktı.

MANİSA'da evlatlık olarak aldıkları Hüseyin Özcan (22) tarafından vurularak öldürülen baba Süleyman Özcan'ın (51) evlatlık olarak verildiği öz halasının yanında büyüdüğü ortaya çıktı. Manisa'da dün yaşanan aile faciasında iddiaya göre yaşanan tartışma sırasında Süleyman Özcan av tüfeğiyle karısı Raziye Özcan'ı (51) vurdu. Bunun üzerine ailenin evlatlığı Hüseyin Özcan'da aynı silahla babası Süleyman ile babaannesi Karanfil Özcan'ı (82) vurarak öldürdü.  

Manisa'nın Alaşehir ilçesine 20 kilometre mesafedeki kırsal Çarıktekke Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Özcan geçen 14 Şubat Pazar günü saat 22.30 sıralarında, '112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Babaannem yaralı' diyerek, yardım istedi. Bunun üzerine söz konusu adrese, jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Hüseyin Özcan, olay yerine gelen jandarma ekiplerine, pencere camından elindeki av tüfeğini vererek teslim oldu. Ardından eve giren jandarma ekipleri, Hüseyin Özcan'ın çiftçilik yapan babası Süleyman ve annesi Raziye Özcan ile  babaannesi Karanfil Özcan'ın cesedi ile karşılaştı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede 3 kişinin de aynı av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Süleyman Özcan'da ayrıca kesici alet yarası da tespit edildi. Jandarma ekipleri, ayağından kesici aletle yaralandığı belirlenen ailenin evlatlık çocuğu Hüseyin Özcan'ı gözaltına aldı.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Hüseyin Özcan, suçunu itiraf ettiği ve ifadesinde yaşanan facianın detaylarının ortaya çıktığı öğrenildi. Hüseyin Özcan'ın aile arasında gerçekleşen tartışmada, önce babasının annesini vurarak öldürdüğünü söylediği ardından da kendisinin babasına elindeki tüfeğini almak için saldırdığını belirtti. Bu sırada kendisinin elinde bulunan bıçakla babasının yaralandığını kaydeden Hüseyin Özcan ardından da av tüfeğiyle Süleyman Özcan'ı vurduğunu itiraf etti. O sırada evde bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı da öldürdüğünü ifade eden Hüseyin Özcan yaşadığı şok ile kendisini de bıçakla ayağından yaraladığını bildirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Özcan 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.BABA DA EVLATLIK OLARAK BÜYÜMÜŞÖzcan ailesi 22 yıl önce evlatlık olarak aldıkları  Hüseyin Özcan tarafından öldürüldü. Ancak  baba Süleyman Özcan'ın da evlatlık olarak verildiği öz halasının yanında büyüdüğü ortaya çıktı. Süleyman - Raziye Özcan çifti ile Karanfil Özcan'ın cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Yok olan ailenin cenazeleri mahalle meydanına getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Süleyman Özcan'ın kardeşi Hatice Mert, sinir krizi geçirdi.  Kılınan öğle namazın ardından 3 kişinin cenazesi Çarıktekke Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.'MAHALLE SEVİLEN BİR AİLEYİ KAYBETTİ'

Çarıktekke Mahalle Muhtarı Mustafa Çetin (45) cenazelerin toprağa verilmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Üzücü bir olay yaşadık. Merhum Süleyman abiyi evlatlık olarak halası büyütmüştü. Ne yazık ki onun da çocuğu olmadı ve evlatlık olarak bir çocuk almıştı. Çok iyi ve mütevazı bir insandı. Sevecen ve çalışkandı. Mahallemizin sevilen ve sayılan bir insanıydı. Onu kaybetmenin acısı ve üzüntüsünü yaşıyoruz" diye konuştu.


- Manisa
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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