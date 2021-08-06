Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
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Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu

Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul-İzmir otoyolunun Manisa bölümünde İstanbul'dan Aydın'a doğru yola çıkan İstanbul Kalesi isimli bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü emniyet şeridinde bekleyen bir kamyona çarptı.

İstanbul-İzmir otoyolunun Manisa bölümünde İstanbul'dan Aydın'a doğru yola çıkan İstanbul Kalesi isimli bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü emniyet şeridinde bekleyen bir kamyona çarptı. İkiye ayrılan otobüste 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1'i yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza İstanbul-İzmir Otoyolunun Soma ilçesindeki 267'nci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Aydın'a doğru seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü Hasan Kılıç idaresinde otoyolun sağ emniyet şeridinde beklemekte olan kamyona saat 04.40 sıralarında arkadan çarptı. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, emniyet ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Gülsam Tozlu (hamile), Simay Çataltepe, Arif Kefenek (Muavin), Nigar Karataş, Nurten Gökbak ve ismi henüz tespit edilemeyen 6 kişi hayatını kaybederken 1'i yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken yaralılar, Manisa ve ilçeleri ile Balıkesir'deki farklı hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kazada ölenlerden birinin çocuk olduğu tespit edildi.

"Kazayla uyandık"

Kazada otobüste bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak tedavi altına alınan yaralılardan biri kazayı şöyle anlattı:

"Otobüste saat 04.40 sıralarında uyuyorduk kazaya uyandık. Herkesin durumu çok kötüydü. Allah ölenlerin ailesine sabır versin yardımcısı olsun. Otobüsteki herkes uyuyordu yani. Kazayla uyandık. Otobüsü kimin kullandığını bilmiyorum. Yolda değişiklik oldu. İstanbul'da başka otobüsle değişiklik yaptık. Otobüs yetişemediği için uyandık kazayı gördük. Benim durumun diğerlerine göre çok iyi çok şükür. Aydın Söke'ye gidiyorduk" dedi.

Soma Devlet Hastanesinde yatan yaralıları ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Üzücü bir kaza, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 42 yaralımız var. Hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu
Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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