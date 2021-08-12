Manisa Büyükşehir Belediyesinden Kastamonu'ya destek
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Manisa Büyükşehir Belediyesinden Kastamonu'ya destek

Manisa Büyükşehir Belediyesinden Kastamonu'ya destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından, bölgede bulunan ekiplere ve vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla takviye ekip ve araç gönderdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından, bölgede bulunan ekiplere ve vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla takviye ekip ve araç gönderdi.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için devlet tüm imkanlarıyla seferber olurken, bölgede bulunan ekipler de yaşanan acı olayın izlerinin silinmesi için çalışmalarını yürütüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi de sosyal sorumluluk görevi olarak sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da bulunan ekiplere ve vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla takviye araç ve ekipman gönderdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın da aralarında bulunduğu 10 kişilik ekip, 3 itfaiye aracı, Fen İşleri Dairesi'ne ait bir kamyon ve ekipmanla birlikte Manisa'dan yola çıktı. İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, yaşanan sel felaketi sonrasında hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, Afet Koordinasyon Merkezi ile yaptığımız görüşmelerimizin ardından nereye gideceğimiz ve nasıl bir görev yapacağımızı öğrendik. Motopomplarımızı, jeneratörlerimizi ve ekipmanlarımızı hazırladık. 10 kişi olarak hazırlıklarımızı yaptık. Çıkış için hazırlıklarımız tamam. Araç, gereç ve ekipmanların araçlara yüklenmesinin ardından yola çıktık. Kastamonu'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesinden Kastamonu'ya destek
Manisa Büyükşehir Belediyesinden Kastamonu'ya destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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