Manisa, Aydın ve Uşak'ta sivil toplum kuruluşlarından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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Manisa, Aydın ve Uşak'ta sivil toplum kuruluşlarından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa, Aydın ve Uşak'ta sivil toplum kuruluşlarından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Manisa, Aydın ve Uşak'ta çok sayıda sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu platformlar, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Manisa, Aydın ve Uşak'ta çok sayıda sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu platformlar, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Manisa Sivil Dayanışma Platformu Sözcüsü Mesut Öner, yaptığı açıklamada, bu emekli amirallerin, millet iradesine karşı antidemokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden medet umduğunu, rütbelerini millete karşı kullanmaya kalkıştığını belirtti.

Öner, FETÖ'nün darbe girişimindeki gibi bugün de nöbette olduklarını kaydederek, "Bu aziz millet, tarihin en organize ve alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır." ifadelerini kullandı.

Eğitime Destek Platformu İl Temsilcisi Recep Özgüvenç de yaptığı açıklamada, bazı emekli amirallerin yayımladığı bildiriyle ilgili yargının gerekeni yapacağına inandığını vurguladı.

Aydın ve Uşak'ta suç duyurusunda bulunuldu

Aydın Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ise adliyeye giderek emekli amiraller hakkında suç duyurusu yaptı.

Adliye önünde "Milletimizin yanında, darbecilerin karşısındayız" pankartı açan grup adına konuşan Memur-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, emekli amirallerin açıklamasının görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Aygül, "Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır." dedi.

Uşak'ta da Kardeşlik Platformu, emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.

Platform adına adliye önünde açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Uşak Şube Başkanı Bilal Kara, "Bütün darbe heveslileri, vesayet sevdalıları bilmelidir ki 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazılan manifesto, bu ülke için sadece bir milat değil kanla imzalanmış bir ahittir. Bizler darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammülümüzün olmadığını, şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında, millet iradesinin yanında, darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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