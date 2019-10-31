Manisa alaşehir'in cennet elması kurusuna iç piyasada talep ikiye katlandı 1

31.10.2019 13:37

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, cennet elmasının kurusuna iç piyasada talep 2 kat artınca üreticiler talebe yetişmek için eskiden evlerin terasları, balkonları ve bahçelerinde kuruttukları cennet elmaları için artık sera kurmaya başladı. Alaşehir'de ilk kurutma serası üretici Hüseyin Yılmaz tarafından Kavaklıdere Mahallesi'nde kuruldu. Kuru incire alternatif olan cennet elmasında kurutma sezonunun yeni başlaması nedeniyle ihracaat için ise henüz bir bağlantının yapılmadığı bildirildi.

Manisa'da çekirdeksiz Sultaniye üzümünün en fazla üretildiği ilçe olan Alaşehir'de üreticiler alternatif ürünlere yöneliyor. Trabzon hurması, Akdeniz hurması, cennet hurması adıyla da bilinen cennet elması yetiştiren üreticiler, bölgeye has aroması ve lezzeti sayesinde yetiştirdikleri ürünlere olan talebin arttığını açıkladı. Alaşehir'de toplam 5 bin dönüm alanda yıllık ortalama 20 bin ton cennet elması yetiştiriliyor. Bunun ortalama 7 bin tonunu ise 500 dönümlük alanda cennet elması yetiştiren kırsal Kavaklıdere Mahallesi karşılıyor. Kavaklıdere Mahallesi'ni ise Horzumalayaka, Horzumembelli ve Horzumkeserler mahalleleri takip ediyor. Alaşehir'de üretilen cennet elmalarının yüzde 75'i kurutulurken, kalanı yaş olarak piyasaya sunuluyor. Bu yıl geçmiş yıllara oranla yüzde 20-25 civarında rekolte yüksekliği beklenen cennet elmasında, kalitenin de çok iyi olması üreticinin yüzünü güldüyor. Alaşehirli üreticiler, 4 yıl önce cennet elmasında umduklarını bulamayınca, elllerinde kalan ürünlerini kurutarak da satmaya başladı. Kurusu Türk kahvesinin yanında ikram edilmeye başlanan cennet elmasına ilgi, iç piyasada her geçen gün artarken, dış piyasadan da taleplerin artışının başladığı bildirildi. Yaşı kalitesine göre kilosu 3 ile 3.5 TL arasında değişen fiyatlar satılan cennet elmasının kurusu ise 30 ile 40 TL arasında fiyatlara alıcı buluyor. Üretici mahsülünü yaş yerine daha çok kurutarak satmayı tercih ediyor. Rusya, Ukrayna ve Sırbistan gibi ülkelere ihraç edilen cennet elması için kurutma sezonunun henüz yeni başlaması nedeniyle ihracat için yeni bağlantıların yapılmadığı belirtildi. Geçen yıla göre iç piyasada 2 kat daha fazla sipariş alan cennet elması kurusu için üreticiler, talebe yetişmek için çalışırken, eskiden evlerin terasları, balkonları ve bahçelerinde kurutulan cennet elmaları için artık seralar kurulmaya başlandı. Cennet elması üreticisi ve pazarlamacısı Hüseyin Yılmaz, Kavaklıdere Mahallesi'nde kurduğu 200 metrekarelik serada modern bir şekilde cennet elması kurutmaya başlayarak, yöre üreticisine öncülük etti. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu Kavaklıdere Mahallesi'ni ziyaret edip, dalından cennet elması hasadı yaptı, üretici Hüseyin Yılmaz serasını gezip bu ürünün kurutulmasını yerinde görüp, bilgi aldı. Alaşehirli üreticiyi sera tipi kurutma ile tanıştıran Hüseyin Yılmaz, Cennet elmasını sera da kurutmaya başlayarak daha sağlıklı ve kaliteli ürün almayı hedefledim. Böylelikle ürünü doğrudan gelen güneş ışınları ve tozdan korumuş oldum. Cenenet elmasını kurutmak hava şartlarına göre 20 ile 45 gün gibi bir süre alabiliyor dedi.

VİTAMİN DEPOSU

Cennet elmasının A, B ve C vitamini bakımından zengin bir meyve olduğunu belirten Yılmaz, Kansızlığa faydası olur, sindirim sistemini düzenler. Sindirim sorunu olanların bu meyveden bir tane yemeleri yeterli. Çok büyük antidoksan özelliği var. Çok besleyici lif oranı yüksek bir meyve. Normal bir insanın bir günde alabileceği kaloriyi bir tek cennet elmasından alabilir. Kalite tat ve beslenme özelliği olarak birçok meyveden önde olduğunu idida ediyorum diye konuştu.

'PAZAR SIKINTISI YAŞIYORUZ'

Cennet elmasının gıda sektöründe tanımlanmaması nedeniyle satışında ve pazar bulmakta sorunlar yaşadıklarına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti

Devlet büyüklerimizden meyvemizin tanımlanmasını istiyoruz, Meyvemiz tanımlandığında pazar sorunumuz, büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Biz de kendi çapımızda Türk ekonomisine bir katma değer sağlamak için çalışıyoruz. İlgili kurumlardan ve devletimizden destek bekliyoruz. Vatandaşlarımızın bu meyveye karşı çok büyük bir ilgisi var. Tüketilmek için uygun bir meyve. Üreticilerimiz de meyvenin üretilmesi için büyük gayret harcıyor. Devlet desteği olduğu zaman üretim ve kalitenin daha da artacağını inanıyoruz. Sultaniye üzüme alternatif bir ürün olan cennet elması bölgemizde yeni bir sektör oluşturdu. Cennet elması toplama, soyma, bağlama ve asma yeni oluşan iş kollarından oldu. Özellikle kadınlar bu alanda daha fazla iş bulabiliyor. Bir kişi günde ortalama 500-600 kilogram cennet elması toplarken, 150 kilogram elma soyabiliyor.

'BOL SU İSTEYEN ZAHMETLİ BİR MEYVE'

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Ökzücüoğlu, cennet elmasının bol su isteyen, bakımı çok zahmetli bir meyve olduğunun altını çizip, Meyvelerin daha iri olması için bol su verilmesi gerekiyor. Yılda 2-3 kez ilaçlama ile ürün elde edilebilir. En büyük tehlikesi Akdeniz sineğidir. Bu sene çok şükür yok. Ürün kailteli ve rekolte iyi. Bu ürün hem iç piyasada hem de ihracatta kullanıyor. Bildiğiniz gibi bağırsaklarımız artık ikinci beyin olarak algılanıyor. Bu lifli gıda bağırsaklara çok faydalı bir ürün. Cennet elmasını Rusya'ya ihraç ediyoruz, ayrıca iç piyasada yaş ve kuru olarak tüketiliyor. Ürünler önce tarladan toplanıyor, sonra soyulduktan sonra iplere bağlanıp seriliyor. 5 ile 7 kiogram yaş cennet elmasından 1 kilogram kuru meyve elde ediyoruz. Bu ürün artık Türkiye'nin literatürüne geçti. Kavaklıdere Mahallesi'nde de kadınların iş kolu haline geldi. Üreticilerimiz bu sene ürünlerden memnun dedi. Alaşehir ve yöresinde yetişen cennet elmalarının değişik bir aroması olduğunu vurgulayan başkan Öküzcüoğlu, Bu bölgede kullanılan yayla suyu, derelerden gelen suların kullanılması. Suların meyveye uygun olması. Ayrıca bu bölgenin mikrokliması da bu meyve için çok uygun ve özel diye konuştu.

Aynı zamanda kendisinin diş hekimi de olyduğuhu hatırlatan Baykan Öküzcüoğlu, 27 yıl diş hekimliği yaptım. Protez kullananlar kuru incir yediğinde, zorluk çekiyor. Ama bu meyve kuru incirden daha lezzetli ve kaliteli. Diş protezi kullananlar bu ürünü rahatlıkla tüketebilirler. Biz de belediye olarak bize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız dedi.

Kaynak: DHA