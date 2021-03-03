Manisa afet eğitimini tamamlayan basın mensupları belgelerini aldı
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Manisa afet eğitimini tamamlayan basın mensupları belgelerini aldı

03.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:10
Manisa afet eğitimini tamamlayan basın mensupları belgelerini aldı

Manisa İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından afet farkındalık eğitimini tamamlayan basın mensuplarına katılım sertifikası verildi.

Manisa İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından afet farkındalık eğitimini tamamlayan basın mensuplarına katılım sertifikası verildi.

Yunus Emre Kültür Parkında yer alan İrfan Meclisi'nde düzenlenen törende konuşan AFAD Manisa İl Müdürü Güray Karakaya, afetlere karşı dirençli bir kent oluşması için tüm vatandaşların sürekli olarak bilgilendirmeleri gerektiğini ve bunun için ekipleriyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Karakaya, 2021 yılının "Afet farkındalık yılı" ilan edildiğine dikkati çekerek, afet farkındalığının arttırılmasında basın kuruluşlarının büyük katkısı olduğunu söyledi.

Gazetecilerden "AFAD Gönüllüsü" olmalarını da isteyen Karakaya, basın mensuplarına eğitimlere verdikleri önem için teşekkür etti.

Deprem tatbikatının da yapıldığı törende katılımcılar, bulundukları yerde "Çök, kapan ve tutun" yöntemini uyguladı.

Etkinliğin sonunda gazetecilere katılım sertifikaları verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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