Mangala nasıl oynanır? Mangala oyunu kuralları nedir? Mangala tarihçesi!

Mangala oyununun geçmişi çok eski tarihlere dayanır. Bazı kayıtlara bakıldığında çöke ski dönemlerde Mangala sadece eğlence amaçlı değil bazı kayıtları tutmak için de kullanılıyordu. Mangala eski zamanlarda taşlar ile değil tohumlar ile oynanıyordu. İşte, mangala nedir, nasıl oynanır, bu oyuna ait kurallar ve taktikler hakkında detaylı bilgiler…

Mangala, bir oyun olarak ilk kez Orta Asya'da bulunan Türkler tarafından oynanmaya başlanmıştır.

MANGALA NEDİR?

Mangala oyunu bir tür mantık oyunudur. Çeşitli kurallar çerçevesinde oynanan bu oyun aslında oldukça basittir. Oyun içerisinde yapılması gereken genellikle oyunun başlangıcında doğru bir strateji kurmaktır. Bu stratejiyi kurduktan sonra oyunun sonuna kadar stratejiyi sürdürmek yeterlidir. Mangala oyunu aslında bazı kavramları da sembolize etmektedir. Bu semboller 12 oyuk 12 ayı, oyuklarda yer alan her bir 4 taş 4 ayı sembolize eder. Ayrıca sağ ve sol kısımlarda yer alan hazineler ise Doğu ve Batı'yı ifade etmektedir.

MANGALA NASIL OYNANIR?

Mangala oyunu 2 kişi ile oynanan bir oyundur. Her oyuncu başlangıç aşamasında 24 taşa sahip olur. Mangala oyununda bulunan tahtada toplamda 12 adet oyuk vardır. Bu oyuklar ev ya da çukur adıyla da adlandırılır. Her oyuncunun kendi tarafında yer alan kısımda 6 adet oyuk bulunur. Oyuncular ise sadece kendi taraflarında bulunan oyuklarından taş çıkartabilirler. Oyuncu kendi tarafındaki oyuktan taş çıkartırken sadece de rakibin oyuklarına taş bırakılabilir. 6 oyuğun yan kısmında da birer büyük oyuk yer alır.

Bu büyük oyuklar oyuncular için hazine olarak adlandırılır. Amaç, her oyuncu taşlarını bu hazine denen kısımlara toplayacaktır. Oyuncunun sağ tarafında yer alan oyuk o oyuncunun hazinesidir. Oyuna genellikle kura ile başlanır. İlk başlangıç aşamasında her oyukta oyuncunun 4 adet taşı vardır.

MANGALA OYUNU KURALLARI NELER?

Mangala oyununda toplamda 12 adet oyuk vardır. Bunlar ev ya da çukur şeklinde de adlandırılabiliyor. Her oyuncunun önünde 6 adet oyuk vardır ve oyuncular sadece kendi oyuklarından taş çıkartabilirler. Fakat rakibin oyuklarına taş bırakılabilir. Bu 6 oyuğun yanında birer de büyük oyuk bulunur ve bunlar hazine olarak adlandırılır.Amaç, taşları bu hazine denen kısımlarda toplamaktır. Oyuncunun sağında bulunan hazine o oyuncuya aittir.

Oyun başlangıcında her oyukta 4'er taş olmalıdır. Oyuna yazı tura ya da kura ile başlanır.

Mangala oyunu başlangıcında her kuyuda 4'er taş olmalıdır.

Mangala Oyunu Hamleleri ve Önemli Kurallar

İlk başlayacak oyuncu bir oyuk seçer ve oradaki 4 taşı alarak saat yönünün tersindeki oyuklara teker teker bırakır. Ancak atlanmaması gereken şey şu: oyuncu aldığı oyuğa da bir taş bırakmak zorundadır.

Oyuncunun bıraktığı son taş hazinesine denk geliyorsa, hamle sırası tekrar aynı oyuncuda olur.

Eğer rakip oyuncunun oyuklarına atılan son taş rakip oyuncunun oyuğunu çift yaparsa (2,4,6,8 taş) oyuncu rakibin kuyudaki tüm taşları kendi hazinesine atmaya hak kazanır. Mangala oyununun en önemli kurallarından biri de budur.

Çember içine aldığımız oyukta 5 taş bulunuyor. Oyuncu buradaki taşları dağıttığında son taşı rakibin ilk kuyusundaki taşların sayısını 6 yapıyor. Bu durumda son taşı bırakan oyuncu rakibin 6 taşını da alıp kendi hazinesine atar.

Bir de şöyle bir kural vardır: Oyuncu kendi bölgesindeki bir boş kuyuya son taşı denk getirirse karşı bölgenin kuyusundaki taşları da sayısına bakmadan alır hazinesine atar. Bu da mangala oyununun önemli kurallarından biridir.

Çember içindeki taş sağdaki boş kuyuya oynadığında o kuyunun karşısında bulunan tüm taşları alır. Bu örnekte sadece 1 taş olduğu için 1 taş almaya hak kazandı.

Oyun Sonlandırılması

Oyun sonunda bölgesindeki taşların hepsini hazinesine koymayı başaran oyuncu, rakip bölgedeki tüm taşları da almaya hak kazanır ve kendi hazinesine ekler. Oyun bu şekilde sona erer.

Oyun bitiminde hazinelerdeki taşlar sayılır ve en çok taşa sahip olan oyunu kazanır. Taşlar eşitse berabere biter.

Normalde her oyun bir set olarak kabul edilir ve toplamda 5 set oynanır ama elbette sizler istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Mangala fiyatları nedir öğrenmek isterseniz linke tıklayabilirsiniz. Ahşap mangala, plastik mangala gibi çeşitli fiyatlarda birçok ürün var.

MANGALA OYUNU TAKTİKLERİ

Mangala oyununda özellikle uygulanacak taktikler arasında ilk hamlenin önemi büyüktür. Oyunda yapılan kura sonucunda hangi oyuncunun oyuna başlayacağı belirlenir. Oyuna ilk olarak siz başlarsanız kesinlikle son taşınızı hazineye denk getirmeye çalışın. Yani kendi sıranız ile başlayarak 3. oyukta yer alan taşları alın. Böylece taşları dağıtarak hazineye kadar gidebilirsiniz. Bu sayede hem hazineye taş ulaştırıp hem de bir hamle daha kazanırsınız.

Rakip eğer tek sayılı bir oyuk bırakmışsa bu oyuğa kendi taşınızı denk getirmeye çalışın. Böylece kuyuda yer alan tüm taşı hazineye gönderebilirsiniz. Bu durum psikolojik olarak da rakibin yıpranmasını sağlayacaktır. Boş kuyulara dikkat etmek oyunda en büyük taktiklerden birisidir.

Özellikle de boş oyukların karşısında yer alan dolu kuyular çok önemlidir. Çünkü eğer oynadığınız son taşınız boş oyuklara denk gelirse, o boş oyuğun karşısında yer alan tüm taşlar hazineye aktarılır. Boş oyuklar oyun içerisinde en fazla gözden kaçan taktiklerden birisidir. Boş oyuklar sebebiyle rakip bir anda yenilgiye düşebilir. Bu sebepten dolayı var olan boş oyuklara çok dikkat edilerek, stratejiler de bu oyuklara göre belirlenmelidir.