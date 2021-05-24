Maneskin - Zitti E Buoni sözleri (Türkçe) - Eurovision 2021 İtalya (Zitti E Buoni) şarkısının sözleri nelerdir?

Eurovision 2021 birincisi İtalya'dan Zitti E Buoni şarkısı oldu. Bunun ardından vatandaşlar Zitti E Buoni şarkısının sözlerini ve Türkçe sözlerini merak etti. Maneskin - Zitti E Buoni sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Maneskin - Zitti E Buoni sözleri merak ediliyor. Eurovision 2021 yarışmasının 1. si İtalya oldu. Maneskin - Zitti E Buoni Türkçe sözleri nelerdir? Maneskin - Zitti E Buoni İtalyanca sözleri nelerdir?

MANESKİN - ZİTTİ E BUONİ SÖZLERİ

Loro non sanno di che parlo

Voi siete sporchi, fra', di fango

Giallo di siga fra le dita

Io con la siga camminando

Scusami, ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

E anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

***

E buonasera, signore e signori, fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i coglioni

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana, tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo' li prendo a calci 'sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

***

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

***

Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina e non scalare le rapide

C'è scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio

Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio

E non c'è vento che fermi la naturale potenza

Dal punto giusto di vista, del vento senti l'ebrezza

Con ali in cera alla schiena ricercherò quell'altezza

Se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa perché

***

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

***

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cazzo parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

***

Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro

MANESKİN - ZİTTİ E BUONİ TÜRKÇE SÖZLERİ

Onlar benim ne hakkında konuştuğumu bilmiyorlar

Çok kirli ve çamurlusun

Sigaradan dolayı parmakların sararmış

Sigarayla yürürken

Üzgünüm ama çok eminim

Şansımı deneyebilirim

Yol yokuş yukarı olsa bile

Bu yüzden çaba veriyorum

***

İyi akşamlar, bayanlar ve baylar

Aktörler sahnede

Tahtaya vursan iyi olur1

Çeneni kapasan iyi olur

Buradaki insanlar tuhaf, fırsatçı gibi

Çok fazla geceyi kilitli olarak geçirdim

Şimdi kapıları tekmeleyerek dolaşıyorum2

Dağcılar gibi yukarıya bakıyorum

Çok üzgünüm anne, sürekli dışardayım, ama...

***

Aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim3

Ve sen de aklını kaybettin ama onlar gibi değilsin

Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz

Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz

Hayır

***

Sayfalar üstüne sayfalar yazdım

Acı ve gözyaşı gördüm

Arabadaki bu adamlar

Akıntılara karşı tırmanamıyor

Mezar taşlarına yazılmış

"Evimde tanrı yok"

Ama eğer zamanın değerini anlarsan

Unutulmaktan kurtulacaksın

Ve hiçbir rüzgar durduramaz

Doğal gücü

Doğru bir bakış açısından

Rüzgarın getirdiği coşkuyu hissedebilirsin

Arkanda balmumu kanatlarla

O yüksekliği arayacağım

Beni durdurmak istiyorsan, tekrar dene

Dene ve kafamı kes

Çünkü...

***

Aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim

Ve sen de aklını kaybettin ama onlar gibi değilsin

Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz

Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz

***

İnsanlar konuşurlar, maalesef ki

Onlar konuşurlar ve ne hakkında konuştuklarını bilmezler

Beni ayakta kalabileceğim bir yere götür

Çünkü burada nefes alamıyorum

İnsanlar konuşurlar, maalesef ki

Onlar konuşurlar ve ne hakkında konuştuklarını bilmezler

Beni ayakta kalabileceğim bir yere götür

Çünkü burada nefes alamıyorum

İnsanlar konuşurlar, maalesef ki

Onlar konuşurlar ve ne sikim hakkında konuştuklarını bilmezler

Beni ayakta kalabileceğim bir yere götür

Çünkü burada nefes alamıyorum

***

Aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim

Ve sen de aklını kaybettin ama onlar gibi değilsin

Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz

Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz

***

Biz onlardan farklıyız