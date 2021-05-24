Maneskin - Zitti E Buoni sözleri (Türkçe) - Eurovision 2021 İtalya (Zitti E Buoni) şarkısının sözleri nelerdir?
Eurovision 2021 birincisi İtalya'dan Zitti E Buoni şarkısı oldu. Bunun ardından vatandaşlar Zitti E Buoni şarkısının sözlerini ve Türkçe sözlerini merak etti. Maneskin - Zitti E Buoni sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Maneskin - Zitti E Buoni sözleri merak ediliyor. Eurovision 2021 yarışmasının 1. si İtalya oldu. Maneskin - Zitti E Buoni Türkçe sözleri nelerdir? Maneskin - Zitti E Buoni İtalyanca sözleri nelerdir?
MANESKİN - ZİTTİ E BUONİ SÖZLERİ
Loro non sanno di che parlo
Voi siete sporchi, fra', di fango
Giallo di siga fra le dita
Io con la siga camminando
Scusami, ma ci credo tanto
Che posso fare questo salto
E anche se la strada è in salita
Per questo ora mi sto allenando
***
E buonasera, signore e signori, fuori gli attori
Vi conviene toccarvi i coglioni
Vi conviene stare zitti e buoni
Qui la gente è strana, tipo spacciatori
Troppe notti stavo chiuso fuori
Mo' li prendo a calci 'sti portoni
Sguardo in alto tipo scalatori
Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma
***
Sono fuori di testa, ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
***
Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime
Questi uomini in macchina e non scalare le rapide
C'è scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio
Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio
E non c'è vento che fermi la naturale potenza
Dal punto giusto di vista, del vento senti l'ebrezza
Con ali in cera alla schiena ricercherò quell'altezza
Se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa perché
***
Sono fuori di testa, ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
***
Parla, la gente purtroppo parla
Non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l'aria
Parla, la gente purtroppo parla
Non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l'aria
Parla, la gente purtroppo parla
Non sa di che cazzo parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l'aria
***
Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Noi siamo diversi da loro
MANESKİN - ZİTTİ E BUONİ TÜRKÇE SÖZLERİ
Onlar benim ne hakkında konuştuğumu bilmiyorlar
Çok kirli ve çamurlusun
Sigaradan dolayı parmakların sararmış
Sigarayla yürürken
Üzgünüm ama çok eminim
Şansımı deneyebilirim
Yol yokuş yukarı olsa bile
Bu yüzden çaba veriyorum
***
İyi akşamlar, bayanlar ve baylar
Aktörler sahnede
Tahtaya vursan iyi olur1
Çeneni kapasan iyi olur
Buradaki insanlar tuhaf, fırsatçı gibi
Çok fazla geceyi kilitli olarak geçirdim
Şimdi kapıları tekmeleyerek dolaşıyorum2
Dağcılar gibi yukarıya bakıyorum
Çok üzgünüm anne, sürekli dışardayım, ama...
***
Aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim3
Ve sen de aklını kaybettin ama onlar gibi değilsin
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz
Hayır
***
Sayfalar üstüne sayfalar yazdım
Acı ve gözyaşı gördüm
Arabadaki bu adamlar
Akıntılara karşı tırmanamıyor
Mezar taşlarına yazılmış
"Evimde tanrı yok"
Ama eğer zamanın değerini anlarsan
Unutulmaktan kurtulacaksın
Ve hiçbir rüzgar durduramaz
Doğal gücü
Doğru bir bakış açısından
Rüzgarın getirdiği coşkuyu hissedebilirsin
Arkanda balmumu kanatlarla
O yüksekliği arayacağım
Beni durdurmak istiyorsan, tekrar dene
Dene ve kafamı kes
Çünkü...
***
Aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim
Ve sen de aklını kaybettin ama onlar gibi değilsin
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz
***
İnsanlar konuşurlar, maalesef ki
Onlar konuşurlar ve ne hakkında konuştuklarını bilmezler
Beni ayakta kalabileceğim bir yere götür
Çünkü burada nefes alamıyorum
İnsanlar konuşurlar, maalesef ki
Onlar konuşurlar ve ne hakkında konuştuklarını bilmezler
Beni ayakta kalabileceğim bir yere götür
Çünkü burada nefes alamıyorum
İnsanlar konuşurlar, maalesef ki
Onlar konuşurlar ve ne sikim hakkında konuştuklarını bilmezler
Beni ayakta kalabileceğim bir yere götür
Çünkü burada nefes alamıyorum
***
Aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim
Ve sen de aklını kaybettin ama onlar gibi değilsin
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz
***
Biz onlardan farklıyız