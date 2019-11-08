Mandalinada rekolte düşük, fiyatlar artacak

08.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:56

İzmir Seferihisar'ın ünlü mandalinasının hasadı başladı. Geçene seneki yoğun yağışlar ve çiçeklenmenin düşüklüğü, mandalina rekoltesini yüzde 50-60 civarında düşürdü. Seferihisar Mandalina Birliği Başkan Vekili Ali Özay, "Bu durum, ürün fiyatlarını baskılayacak ve tüketiciler daha yüksek fiyatlara mandalina almak zorunda kalacak" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki mandalina bahçeleri, hasat yoğunluğu yaşıyor. Aroması ile ünlü Seferihisar mandalinası, hem iç piyasadan hem de yurt dışından alıcı buluyor. Geçen yıl yağışların yoğun, çiçeklenmenin az olduğunu ifade eden Seferihisar Mandalina Birliği Başkan Vekili Ali Özay, mandalina rekoltesinde yüzde 50-60 civarında kayıp olduğunu, bu sebeple tüketicinin geçen seneye oranla mandalinayı 2-3 kat daha yüksek fiyatla alabileceğini söyledi.

"YÜZDE 50-60 REKOLTE KAYBI VAR"

2019-2020 sezonu hasadına birkaç gün önce başladıklarını kaydeden Özay, "Seferihisar mandalinası aroması yüksek bir üründür. Avrupa ve kuzey ülkelerinde 'İzmir mandalinası' olarak tanınır. Geçen sene yağışlar çok ve çiçeklenme düşük olduğu için ürünlerimizde yüzde 50- 60 rekolte kaybı var. Rekoltemiz beklenen miktardan aşağıda ve ürün fiyatları geçene seneden 2-3 kat daha yüksek. Geçen sene 100 ton mandalinası olan üreticimizde bu sene 40 ton mandalina var. Bu da ürün fiyatlarını baskılayacak ve tüketiciler daha yüksek fiyatlara mandalina almak zorunda kalacak. Zaten artan fiyatlar yüzünden 1 kilo mandalinayı bedavaya alsanız tüketiciye sunmak için 2 liralık maliyeti çıkıyor. Bu seneki mal fiyatları 1,5 ile 1,80 lira arasında diye duyuyoruz. Yani mandalinanın fabrika tesliminin 3,5-4 lira arasında olması gerekir. Bu, sezon içerisinde değişebilir" diye konuştu.

HASAT 2 AY SÜRECEK

Mandalinanın kalitesinde bir problem olmadığını, sadece verimde düşüklük olduğunu vurgulayan Özay, "Normalde 3 ay süren hasadın 2 aya düşeceğini düşünüyoruz çünkü mal yok. Bu durumun üreticiye yansıması olacak. Seferihisar Mandalina Birliği olarak ürünümüzün yüzde 50-60 kadarını ihraç edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mandalina bahçeleri havadan görüntülenirken mandalina toplayan işçiler de geçen senelere oranla daha az mandalina toplayabildiklerini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA