Manavgat yeni yıla ışıl ışıl girecek

23.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:01

Manavgat Belediyesi, halkın 2020 yılına, daha mutlu, umutlu ve coşku dolu bir şekilde girebilmeleri amacıyla kentin ana caddelerini "Hediye, yıldız ve ağaç" şeklindeki tasarruflu led aydınlatmalarla donattı.



Manavgat Belediyesi, yılbaşına sayılı günler kala Manavgat'ın ana caddelerini ışıklarla donattı. Manavgat Belediyesi, kent halkının 2020 yılına daha coşkulu, umutlu ve güzelliklerle dolu girmesi adına yeni yıl öncesi kentin merkezi noktalarında yürüttüğü ışıklandırma çalışmalarını tamamladı. Başkan Şükrü Sözen'in talimatıyla harekete geçen aydınlatma ekipleri, Atatürk, Fevzi Paşa, İbrahim Sözen, Antalya, Güllük, Hisar, Mithat Paşa, Gülveren, Demokrasi Bulvarı, Kafeler Caddesi ve Side Liman'da aydınlatma çalışmaları yaptı. Çalışmalarda "Hediye paketi, yıldız ve ağaç" temaları kullanıldı. Her gün binlerce kişinin gelip geçtiği Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan hediye paketi, vatandaşların ilgi odağı oldu. Manavgatlılar hediye paketinin içinde ve önünde hatıra fotoğrafı çektirmek için sıra bekledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de yılbaşı öncesinde eşi Hatice Sözen ile birlikte aydınlatma çalışmalarını yerinde inceledi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki hediye paketi simgesinin önünde eşiyle birlikte selfie yaparak sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Şükrü Sözen, içinde pek çok güzellikleri barındıran Manavgat'ı daha da güzelleştirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, "Güzel Manavgat'ımız, içinde yaşayan herkese Allah'ın sunduğu güzel bir lütuf ve adeta bir hediyedir. Biz de bu düşünceden yola çıkarak, Manavgat halkımızın 2020 yılına, daha mutlu, umutlu ve coşku dolu bir şekilde girmeleri amacıyla kentimizi "hediye, yıldız ve ağaç" şeklindeki led aydınlatmalarla süsleyerek ışıl ışıl yaptık. Şimdiden tüm Manavgatlı hemşehrilerimin yeni yılını yürekten kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA