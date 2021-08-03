Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: "Cehennemi yaşadım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: "Cehennemi yaşadım"

Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: 'Cehennemi yaşadım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır süren orman yangınında içerisinde 4 at ve 2 eşeğin bulunduğu çiftlik küle döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır süren orman yangınında içerisinde 4 at ve 2 eşeğin bulunduğu çiftlik küle döndü. Yangında hiçbir hayvan kurtarılamazken işletme sahibi Hatice Şimşek dehşet dakikalarını, "Yangın anından kaçtıktan sonra geri döndüğümde cehennemi gördüm. Cehennemi yaşadım. Böyle bir yangın ile daha önce karşı karşıya kalmadım" sözleri ile anlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangınından iç acıtan hikayeler gelmeye devam ediyor. Bucakşıhlar Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin metrekare üzerine kurulu olan at çiftliği yangında küle döndü. Çiftlik içerisinde bulunan 4 at ve 2 eşek yangında yanarak telef oldu. Alevlere teslim olan işletme içerisindeki hard diskin bile küle dönmesi alevlerin şiddetini bir kez daha ortaya çıkardı. Küle dönen işletme içerisinde hard disk arayan vatandaşlar, gördüğü manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Öte yandan çiftliğin yanmadan önce çekilen bir görüntüsü yaşananların dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

"CEHENNEMİ YAŞADIM"

İşletme sahibi Hatice Şimşek, "Yangında işletmemizi, her şeyimizi kaybettik. Etrafımızda insanlarımızın çok güzel nefes aldığı ormanları vardı. 4 tane atımız, canımız gitti. Birçok insanın canı yandı. Yangın çok hızlı bir şekilde ilerledi. Cuma sabaha karşı bize ulaştı. Gekdiğimiz durum çok içler acısı durum. Doğamız gitti. Yangın anından kaçtıktan sonra geri döndüğümde cehennemi gördüm. Cehennemi yaşadım. 2 tane atım yaralanmıştı. Onları nasıl kurtarabileceğimi düşündüm. Onlar için çabaladık. Bölgede büyük bir kaos vardı. Böyle bir yangın ile daha önce karşı karşıya kalmadım. Alevlerin içerisine girmek mümkün değil. Allah kimseye yaşatmasın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelip zarar tespit edilerek ilgili listeler oluşturuldu" açıklamasına yer verdi.

(Ertuğrul Gün - Arif Kaplan/İHA)

Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: 'Cehennemi yaşadım'
Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: 'Cehennemi yaşadım'
Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: 'Cehennemi yaşadım'
Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: 'Cehennemi yaşadım'
Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: 'Cehennemi yaşadım'
Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: 'Cehennemi yaşadım'
Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: 'Cehennemi yaşadım'
Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: 'Cehennemi yaşadım'
Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: 'Cehennemi yaşadım'
Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: 'Cehennemi yaşadım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangının küle çevirdiği Manavgat'ta çekilen fotoğraf milyonların yüreğini dağladı
Yangının küle çevirdiği Manavgat'ta çekilen fotoğraf milyonların yüreğini dağladı
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Gülşen Tuğba Özay Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Eda Erdem Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: "Cehennemi yaşadım" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 11:10:28. #1.15#

title