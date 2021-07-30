Manavgat ve Akseki'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarında yeniden mücadeleye başladı. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla bidonlarla su taşıyarak, hortumlarla su sıkarak çalışmalara destek veriyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yangın söndürme ekipleri de alevlerin bir an önce kontrol altına alınması için gece boyunca mücadelesini sürdürdü.

Yangınlara 3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve yaklaşık 4 bin personelle müdahale ediliyor.

Akseki'de ekipler Gülendağı'na yoğunlaştı

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, Akseki ilçesinin Kepezbeleni Mahallesi'nde önceki gün gece başlayan orman yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini söyledi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Kepezbeleni Mahallesi'ne yakın Kepez Mahallesi'nin dün tahliye edildiğini anımsatan Hülür, bugün de Kocaköy Mahallesi'nin boşaltıldığını belirtti. İsteyen vatandaşların ilçedeki pansiyona yerleştirildiğini dile getiren Hülür, gıda ihtiyaçlarının da karşılandığını kaydetti.

Kepezbeleni Mahallesi'nde evlerin büyük bir bölümünün yandığını, yangının bir an evvel kontrol altına almak için yoğun çaba sarf edildiğini belirten Hülür, şunları söyledi:

"İnşallah, yangın başka mahallelerimizi sıçramadan söndürmüş olacağız. Ekipler cansiparane şekilde çalışıyorlar. Bölgede Gülendağı var, yangının bu tepeye ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Çünkü tepenin arkasında Manavgat ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesi bulunuyor, alevlerin buraya sıçraması daha büyük bir felakete neden olabilir. O nedenle havadan yoğun bir şekilde bölgeye müdahale ediliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız