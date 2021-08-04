Son dakika haberi | ÇOCUKLARIN NOTLARI BAŞKANI DUYGULANDIRDI
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Son dakika haberi | ÇOCUKLARIN NOTLARI BAŞKANI DUYGULANDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (10)ÇOCUKLARIN NOTLARI BAŞKANI DUYGULANDIRDIManavgat'ta orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Türkiye'nin her yanından gelen destek kampanyaları ise moral veriyor.

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (10)

ÇOCUKLARIN NOTLARI BAŞKANI DUYGULANDIRDI

Manavgat'ta orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Türkiye'nin her yanından gelen destek kampanyaları ise moral veriyor. Sosyal medya hesabında çocukların gönderdiği notları paylaşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Sözen paylaşımında, "Yaşadığımız yangın felaketine destek için Türkiye'nin dört bir yanından çocuklarımız acılarımızı paylaşıyor. Böyle evlatlarımızın olduğunu bilmek, acılarla olan mücadelemizde bize güç katıyor. Sizleri kocaman yüreklerinizden öpüyorum altın yürekli çocuklarımız" dedi.

ÇOCUKLAR HARÇLIKLARINI YOLLADI

Çocuklar harçlıklarını ekledikleri notlarda ise üzüntülerini dile getirdi. Adıyaman'da oturan Tunahan Kaya, 5 lira eklediği notunda şu ifadeleri kullandı:

"Evi yanan kardeşlerim benden size bir hediye, güle güle kullanın. Bir Adıyamanlı olarak elimden bu kadar geliyor. Sizleri seviyorum. Bu da benim harçlığım."

Antalya Serik'ten Müzeyyen Elif Vural ise gönderdiği notta, "Allah yardımcınız olsun. Bizim de başımıza geldi ama ne olursa olsun pes etmeyin, ayakta durun, savaşın sonuna kadar. Destekçinizim, yardıma ihtiyacınız olursa haber verin. Sizleri seviyoruz" dedi.

Melis Ece bebek adına 50 TL ile birlikte gönderilen notta ise, "Çok az ama bu parayla ihtiyaç ne varsa onu alırsınız. Allah yardımcınız olsun" ifadelerine yer verildi.

'SİZ YANDIKÇA BEN KAVRULDUM'

Kaş ilçesinde oturan Recep Kısaoğlu ise gönderdiği notta şunları yazdı:

"Analarım, bacılarım, kardeşlerim. Yaşamış olduğunuz yangından dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletirken bu koliyle beraber siz yandıkça ben kavruldum. Acınız acımdır. Biliyorum yaranızı sarmak için ne yapsak azdır. Bizimki de çam sakızı çoban armağanıdır. Dualarımız sizinle."

Son dakika haberi | ÇOCUKLARIN NOTLARI BAŞKANI DUYGULANDIRDI
Son dakika haberi | ÇOCUKLARIN NOTLARI BAŞKANI DUYGULANDIRDI
Son dakika haberi | ÇOCUKLARIN NOTLARI BAŞKANI DUYGULANDIRDI
Son dakika haberi | ÇOCUKLARIN NOTLARI BAŞKANI DUYGULANDIRDI
Son dakika haberi | ÇOCUKLARIN NOTLARI BAŞKANI DUYGULANDIRDI
Son dakika haberi | ÇOCUKLARIN NOTLARI BAŞKANI DUYGULANDIRDI
Son dakika haberi | ÇOCUKLARIN NOTLARI BAŞKANI DUYGULANDIRDI
Son dakika haberi | ÇOCUKLARIN NOTLARI BAŞKANI DUYGULANDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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