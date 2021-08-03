Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (11)

ŞARKICI YUSUF GÜNEY SERBESTManavgat'taki yangın söndürme çalışmaları sırasında orman memurları ile tartıştıktan sonra yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş ettiği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, geceyi Taşağıl Jandarma Karakolu'nda geçirdi.

ŞARKICI YUSUF GÜNEY SERBEST

Manavgat'taki yangın söndürme çalışmaları sırasında orman memurları ile tartıştıktan sonra yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş ettiği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, geceyi Taşağıl Jandarma Karakolu'nda geçirdi. Karakolda ifadesinin alınmasının ardından Güney, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Hakkındaki soruşturmanın devam edeceği Yusuf Güney, gözaltına alındığının haber olmasının ardından Twitter'da trend topic (TT) oldu.

GÜNDOĞMUŞ-ANTALYA YOLU TRAFİĞE KAPATILDIGündoğmuş ilçesinde orman yangınları rüzgarın etkisiyle şehir merkezinden kara yoluna doğru ilerliyor. Yangının seyrini sürdürmesi üzerine polis ekipleri Gündoğmuş- Manavgat kara yolundan Gündoğmuş ilçe merkezine girişi trafiğe kapattı. Araç girişine izin verilmeyen yolda sadece itfaiye, arazözler, su tankerleri gibi acil olacak araçların girişine izin veriliyor. Yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ederek yangını söndürmeye çalışıyor.TIRMIKLA SET KURUP, AĞAÇLARI KESİYORLARMahalle sakinleri ise, kara yoluna kadar ilerleyen yangına müdahale etmek için elektrikli ağaç kesme makinesiyle ağaçları keserken, tırmıklarla da topraktan set oluşturuyor. Yaşanan orman yangınlarından dolayı ilçe merkezinin üzerini duman bulutları kapladı. Yangını söndürmek için havadan müdahale eden helikopterler ise dumanlar arasında gözükmezken, güneş ise kızıla döndü.HAVA UNSURLARI TELSİZ KONUŞMASIBölgedeki durum, hava unsunlarının telsiz konuşmalarına da yansıdı. Konuşmalarda, "Senir- Gündoğmuş yolunu alevler kapattı", "İlceden çıkış kapanıyor. Çok acil çok acil bu koordinata çalışalım kim varsa. 364912 - 315805. Acil yol kenarı", "Senir- Gündoğmus yolunu alevler kapatti. Çok acil en yakın hava aracı", "Görüş iyice düştü, artık çalışamıyoruz buraya. Gündoğmuş'un kuzey doğusundaki ilk noktaya çalışmaya devam ediyoruz. Yolu kapanmasına neden olan bu duman bir süre sonra su aldığımız yerde de görüs düşmeye başlayacak malumat" ifadeleri yer aldı.YARALI HAYVANLAR TEDAVİ EDİLİYOR

Manavgat yangınının ardından yürek burkan görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangında yaralanan hayvanların tedavisi için yoğun çaba harcıyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler ile gönüllü veteriner ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner hekimler Karaavca- Değirmenli köyünde yaptıkları incelemelerde yaralanan hayvanları tedavi ediyor. Büyük- küçükbaş hayvan muayene ve tedavilerini yapan veteriner hekimler civcivlerin de muayenelerini hassas bir şekilde yaptı. Kurtulan yaralı hayvanların hayata tutunmasına yardımcı olan Büyükşehir ekipleri yanan bir kaplumbağayı da tedavi etti. Kaplumbağanın yanan ayakları ilaçla temizlendikten sonra yanık merhemi sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı