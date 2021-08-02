Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)

Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

ÇAVUŞOĞLU: MUHİTTİN BEY'E HİÇ YAKIŞMADI BU SÖYLEMLERAntalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki tahliye işlemlerini yerinde görmek için gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

ÇAVUŞOĞLU: MUHİTTİN BEY'E HİÇ YAKIŞMADI BU SÖYLEMLER

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki tahliye işlemlerini yerinde görmek için gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in "Gündoğmuş'ta yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin. Helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar" açıklamasını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Şu anda da şehrin çok yakınında değil yangın. 9 helikopter burada çalışıyor. Yangın tepede olduğu için uçaklar o noktaya yanaşamıyor. Arkadaşlarımız buradan Isparta'ya da destek veriyor. Elbette Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Muhittin Böcek de bizimle birlikte çalışıyor. Sürekli telefonla da görüşüyoruz. Başkan Böcek'in şehre ilgi göstermesi doğal. Ancak gelip buraya 'İnsanlar yanıyor. Uçak helikopter gönderin' demesi ve panik yaratması doğru değil. Muhittin Bey'e hiç yakışmadı bu söylemler. Genel başkanına ve o partiden milletvekillerine yakışır ama kendisini tanıdığım için ona yakıştıramadım" diye konuştu.

'UÇAKLAR TERS RÜZGAR NEDENİYLE KALKAMADI'Uçakların Gazipaşa Havalimanı'nda konuşlu olduğunu, ters rüzgar nedeniyle kalkış yapılamadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Gündoğmuş'ta vadide bir yangın başladı. Müdahale etmek zordu ama zamanla rüzgarın etkisiyle mahallelere yanaştı. Bazılarını tahliye ettik. Gündoğmuş'a da yanaştı. Dün akşam tüm orman teşkilatıyla sabah erkenden uçak ve helikopterlerin buraya yönlendirilmesi karını aldık. Sabah uçak ve helikopterler geldi. Gazipaşa Havalimanı'na gelen uçaklar ne yazık ki saat 11.00'e kadar ters esen rüzgar nedeniyle kalkamadı" dedi.'YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI GÖZÜKÜYOR'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise sosyal medya aracılığıyla çok fazla dezenformasyon olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, yangını duyunca hızla bölgeye geldiklerini belirterek, "Yanan bölge kontrol altına alındı sayılır. 10 helikopter sürekli yangına su taşıyor. Ancak yalan yanlış bilgilerle sosyal medyada insanların aklını bulandırıyorlar. Canla çalışan arkadaşlarımızın moralini bozmaya kimsenin hakkı yok. Yangın kontrol altına alınmış gözüküyor. Takibini yapacağız" diye konuştu. 

Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

Son Dakika: Tahliye edilen Gündoğmuş ilçe merkezine yaklaşan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika: Tahliye edilen Gündoğmuş ilçe merkezine yaklaşan yangın kontrol altına alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, '(Gündoğmuş) Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "(Gündoğmuş) Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma...
Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor
Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Gülben Ergen Aleyna Tilki Çağatay Akman
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (16) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 19:15:15. #1.14#

title