Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (13)
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Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (13)

Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (13)
Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Haberler | Güncel

YANGIN BÖLGESİNDE YERİNDE AŞILAMAAntalya Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri bugün, yangın felaketi nedeniyle aşılarını olamayan ve randevusu olmasına rağmen hastane veya sağlık ocaklarına gidemeyen vatandaşlar için Manavgat'taki yangın bölgesine gitti.

YANGIN BÖLGESİNDE YERİNDE AŞILAMA

Antalya Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri bugün, yangın felaketi nedeniyle aşılarını olamayan ve randevusu olmasına rağmen hastane veya sağlık ocaklarına gidemeyen vatandaşlar için Manavgat'taki yangın bölgesine gitti. Ekipler, yanan mahalleleri tek tek gezerek yerinde aşı uygulaması yaptı. Doktor Büşra Yıldız Yılmaz ve ekibindeki paramedik Şerife Didem Aygör ile sağlık memuru Nuh Ünal, yangının en çok etkilediği yerlerden biri olan Kalemler Mahallesi'nde aşı sırası gelmesine rağmen yangın nedeniyle olamayan çok sayıda vatandaşın aşısını yaptı.

Yangından etkilenen vatandaşlar için böyle bir hizmet başlattıklarını belirten Dr. Yılmaz, "Hem BioNTech hem Sinovac kişiler hangi aşıyı tercih ederse, günleri de geldiyse yerinde yardımcı oluyoruz. Birinci dozunu birçok kişi olmuş, ikinci dozunun zamanı gelmiş, yangın felaketinden dolayı ertelemek zorunda kalanlar da var. İki doz olup üçüncü doz zamanı gelenlerden de talep çok fazla. Hatta teşekkür edenler de oldu. 'Böyle bir durumda biz aşıyı unutmuştuk, siz gelince hatırladık, iyi oldu aşılarımızı olduk' diye tepkiler aldık. Genel olarak aşılara talep fazla" dedi.Yangın nedeniyle aşı sırası gelmesine rağmen gidemediğini belirten Mehmet Bayat, "Tabi yangın olunca aşıyı da unutmuştuk. Sağolsun doktorlarımız geldi, aşılarımızı yaptırıyoruz" diye konuştu.CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN TUTUKLANDIGündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında, erkek arkadaşıyla bölgeye gelen ve bir otelde aşçı olarak çalışan Y.T. (42), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e hakarette bulundu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlaması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Y.T.'yi gözaltına aldı. Olay anında alkollü olduğunu söyleyen, 2017'de kardeşini yangında kaybettiğini belirten Y.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),


Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (13)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça

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