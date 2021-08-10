Manavgat'ta yangından kaçarken araçları devrilen anne ve oğlunu orman işçileri kurtardı
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Manavgat'ta yangından kaçarken araçları devrilen anne ve oğlunu orman işçileri kurtardı

Manavgat'ta yangından kaçarken araçları devrilen anne ve oğlunu orman işçileri kurtardı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınından kaçarken araçlarının devrilmesi sonucu mahsur kalan anne ve oğlu, alevlerin arasında kalmaktan orman işçileri sayesinde kurtuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınından kaçarken araçlarının devrilmesi sonucu mahsur kalan anne ve oğlu, alevlerin arasında kalmaktan orman işçileri sayesinde kurtuldu.

Demirciler Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Poyraz (35) ile hasta annesi Havva Poyraz (65), 28 Temmuz'da başlayan yangında, alevlerin evlerine yaklaşması nedeniyle araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

Yaklaşık 2 kilometre sonra yolda oluşan yoğun duman nedeniyle Poyraz'ın kullandığı araç devrilerek ters döndü. Aracın camlarını kendi imkanlarıyla kıran Poyraz, annesini bulunduğu yerden çıkararak orman işçilerinden yardım istedi.

Bu sırada bölgeden arazözle geçen Aksaz Yangın İlk Müdahale ekibindeki orman işçileri, anne ile oğlunu hızla kurtardı.

Kurtarma anlarına ait görüntüler, aynı zamanda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan orman işçisi Enes Külahlı'nın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İki dakika gecikmiş olsaydık, çok kötü durumlar olabilirdi"

Orman işçisi Külahlı (20), AA muhabirine, yangın başladığı andan itibaren yoğun şekilde arazide alevlerle mücadele ettiklerini, alevlerin çok geniş alana yayıldığını söyledi.

Aracıyla kaza yapan kişinin yanlarına gelerek yardım istediğini anlatan Külahlı, "Sanırım aracımıza gelmek için 500-600 metre koşmuş. 'Yetişin annem yanıyor.' dedi. Hemen ekiple gittik, baktık bir teyzemiz elinde bastonuyla yürürken yangın da hemen arkasında 1 metre gerisinden geliyordu. Allah korusun iki dakika gecikmiş olsaydık, çok kötü durumlar olabilirdi. O teyzemizi ve ağabeyimizi yangının içinden aldık. Sağ salim güvenli bölgeye getirdik." diye konuştu.

Külahlı, daha sonra tekrar yangın bölgesine döndüklerini, günlerce uyumadan çalıştıklarını kaydetti.

"Onlar olmasaydı, belki de orada ölecektim"

Alevlerin arasından kurtarılan Poyraz da alevler eve yaklaşınca hayvanları güvenli bölgeye aldıktan sonra kaçtıklarını söyledi.

İleride araçlarıyla kaza yaptıklarını, orman işletme ekipleri sayesinde kurtulduklarını anlatan Poyraz, "Arabadan çıktık ama annemin elinden tutarak yürüsem bile ateş iki tarafımızı sarmıştı. Annem iki dizinden de ameliyatlı, yürüyecek hali yok. O ateşin içinde ikimiz de cayır cayır yanıp gidecektik. Allah razı olsun. Ormancı arkadaşlar annemi omuzlayıp araçlarının içine aldılar." dedi.

Anne Havva Poyraz ise kaza sonrası vücudunda ağrılar olduğunu, kendisine ve oğluna yardım eden ekiplere teşekkür etti.

Orman işçilerinin kendisini ambulansa götürdüğünü aktaran Poyraz, "Onlar olmasaydı, belki de orada ölecektim. Önümüzde duman olunca çocuğum kendini kaybetti. Camdan çıktık. Şimdi bile ağrılarım var, yatamam. O kazadan beri yatamıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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