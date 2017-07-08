Manavgat'ta Liseli genç kaza kurbanı



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç motosikletiyle kamyonun altına girerek can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Taşağıl Mahallesinde 17 yaşındaki Ahmet Şenol'un kullandığı plakasız motosiklet Mehmet Y.'nin kullandığı yüksek gerilim hattı kablosu taşıyan 52 K 1323 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen Ahmet Şenol'un anne-babası ve yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Ahmet Şenol'un cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken kamyon şoförü Mehmet Y. Jandarma tarafından gözaltına alındı.