Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı
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Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı Manavgat İlçesi'nde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bir haftadır devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı

Manavgat İlçesi'nde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bir haftadır devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ormanlık alandan çıkan alevler, metrelerce havaya çıkarken yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangını kontrol altına alınması çalışmaları devam ediyor. Yangın ilk çıkış noktasından yaklaşık 45 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin, Kızılcadağ ve Demirciler Mahallesi'ne kadar ulaştı. Demirciler Mahallesi halkı sabah erken saatlerde yangının yaklaşması sonucu tahliye edildi. Mahallenin yakınına kadar gelen alevler, ekiplerin müdahalesi ile mahalle içerisine sıçramadan kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangın bu kez farklı bir noktadan hareket ederek Kızılcadağ Mahallesi'ne doğru yönünü değiştirdi.

Alevler metrelerce yukarı çıktı, duman gökyüzünü kapladı

Yangının önüne geçmek isteyen onlarca ekip ise mahalleye giden yol üzerinde adeta seferber oldu. Şiddetli rüzgarın etkisi ile ilerleyen alevlere ekipler bir yandan havadan helikopterler ile müdahale ederken diğer taraftan karadan arazözler ile müdahale sürüyor. Yangın dolayısı ile ormanlık alan içerisinden çıkan alevler metrelerce havaya yükseldi. Dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Öte yandan yükselen dumanlar helikopter içerisinden çekilen cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi! Ormanlık alandan yükselen alevlerin ardından dumanlar adeta gökyüzünü kapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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