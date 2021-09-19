Manavgat'ta 300 yataklı yeni devlet hastanesi yapılacak - Haberler
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Manavgat'ta 300 yataklı yeni devlet hastanesi yapılacak

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Manavgat'ta 300 yataklı yeni devlet hastanesi yapılacak

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, yeni yapılacak 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesinin Cumhuriyetin 100. yılında hizmete açılacağını söyledi.

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, yeni yapılacak 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesinin Cumhuriyetin 100. yılında hizmete açılacağını söyledi.

İlçe Başkanı Erol, Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen 300 yataklı yeni Manavgat Devlet Hastanesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Hastanenin Aşağıışıklar Mahallesi'nde inşa edileceğini belirten Erol, hastane için 64 bin 547 metrekarelik alanda imar uygulaması yapıldığını kaydetti.

Yeni hastanenin proje ihalesi çalışmalarının Sağlık Bakanlığı tarafından başlatıldığını ifade eden Erol, hastaneye 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasının da yapılacağını belirtti.

Yapılacak olan ek bina ile hastanenin toplam yatak kapasitesinin 400 olacağını aktaran Erol, şöyle devam etti:

"Yeni Manavgat Devlet Hastanesi binamız, Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılında modern, teknolojik ve en üst kalitede sağlık hizmeti sunacak şekilde hizmete açılacak. Manavgat Devlet Hastanemiz, uzun yıllardır bölge halkımızın isteği ve ihtiyacı olan birçok hizmeti bünyesinde barındıracak. Bunlardan en önemlisi, kalp krizi geçiren ve kalp yetmezliği olan hastalarımıza hizmet verecek olan kalp merkezi. Kalp merkezi, 4 kalp damar cerrahisi yoğun bakımı yatağı, 6 koroner yoğun bakım yatağı, 10 yataklı anjiyo servisi, 2 adet anjiyo cihazı, 2 adet kateter laboratuvarı olmak üzere toplam 20 yataklı olacak."

Erol, kemoterapi hizmeti almak için Antalya merkeze gitmek zorunda kalan kanser hastalarının artık yeni açılacak olan Manavgat Devlet Hastanesinde kemoterapi hizmeti alabileceklerini söyledi.

Manavgat Devlet Hastanesinin yeni binasında hastaların transferi için helikopter iniş alanının da olacağını aktaran Erol, acil sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hızını artırmak için yeni hastanede 6 acil polikliniği ve 34 yataklı acil müşahede alanı bulunacağını ifade etti. ???????

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
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