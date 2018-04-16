Manavgat'ta 23 Nisan Satranç Şenliği

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çocuk Şenliği ve Satranç Turnuvası düzenlendi.

Manavgat Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Manavgat Temsilciliği işbirliği ile düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çocuk Şenliği ve Satranç Turnuvası Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

İlk olarak 5-6 yaş minikler ayağı düzenlendi. Hafta sonu ise 7-12 yaş arası (2006-2011 doğumlu) kayıt yaptıran 300'e yakın çocuk, 12 farklı kategoride kıyasıya mücadele etti. Düzenlenen etkinliğe Manavgat Belediyesi birim müdürleri, Türkiye Satranç Federasyonu Manavgat Temsilcisi Hüseyin Yazıcı, öğretmenler, çocuklar ve çok sayıda aile katıldı. Yapılan satranç turnuvası sonunda ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde ilk 5'e giren çocuklara madalyaları takdim edildi. Aileler ise iki gün boyunca çocuklarının satranç maratonunu takip ederek, onların heyecanına ortak oldu. - ANTALYA