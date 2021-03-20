Manavgat Sanayisinde balık ölümleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manavgat Sanayisinde balık ölümleri

20.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:06

- Manavgat Sanayisinde balık ölümleri Sulama kanalında yüzlerce balık ve bir kaplumbağa telef oldu mahalle muhtarı Hasan Çınar: " Balıklar göz göre ölüyor" Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz-Demirciler Mahallesi ve Bahçelievler mahallelerindeki kanallardan sonra Sanayi Mahallesi Sanayi...

- Manavgat Sanayisinde balık ölümleri

Sulama kanalında yüzlerce balık ve bir kaplumbağa telef oldu

mahalle muhtarı Hasan Çınar:

" Balıklar göz göre ölüyor"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz-Demirciler Mahallesi ve Bahçelievler mahallelerindeki kanallardan sonra Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bulunan tahliye kanalında da balık ölümleri yaşanıyor. Son günlerde çok sayıda balığın yanında kanalda kaplumbağa ve diğer canlıların öldüğünü belirten vatandaşlar, yetkilileri önlem almaya çağırdılar. Sanayi içerisindeki kanalda balık ölümlerinin yanı sıra kanalın yüzeyini tamamen çöpler ve yanık yağ kaplamış durumda.

Geçmiş yıllarda da kanalda balık ölümlerinin olduğunu belirten vatandaşlar, son 4-5 gündür balık ölümlerinin arttığını, kanalın üzerinin ölü balıklarla dolduğunu belirttiler.

Balık ölümleri karşısında ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirten Sanayi Mahallesi Muhtarı Hasan Çınar, "Sulama kanalından başlayarak aşağıdaki çoraklama kanalına kadar kanalık üzeri ölü balıkla dolu. Binlerce balık göz göre göre öldü ve ölmeye devam ediyor. Konuyla ilgili yaptığımız girişimlerden sonuç alamadık. En azından kanala temiz su bırakılması konusunda sulama birliğinden yaptığımız talebe olumsuz cevap aldık. Yetkililerden balık ölümleri konusunda gerekli incelemeleri yaparak bu sorunu ortadan kaldırmaya çağırıyoruz" dedi.

Balık ölümleri karşısında çaresiz olduklarını belirten vatandaşlar "Gözümüzün önünde balıklar ve su içerisinde bulunan diğer canlılar ölüyor. Yetkililer bu işe acil çözüm bulmalıdır. Balıkların ölümüne seyirci kalınmasın" şeklinde konuştular.

Manavgat Sanayisinde balık ölümleri
Manavgat Sanayisinde balık ölümleri
Manavgat Sanayisinde balık ölümleri
Manavgat Sanayisinde balık ölümleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Caner Erkin Bülent Uygun Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manavgat Sanayisinde balık ölümleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 13:08:02. #1.15#
title