Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi
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Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi

Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sekizinci gününde Kızıldağ mevkiinde devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sekizinci gününde Kızıldağ mevkiinde devam ediyor. Mahalle sakinleri evlerine yaklaşan yangını uzaktan endişeli gözlerle izliyor. Çok sayıda arazöz, tanker ve orman işçisi alevlerin mahalleye girmemesi için tedbirlerini aldı.

Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi'nde devam eden orman yangınına gün boyu havadan uçak ve helikopterlerle müdahale edildi. Isparta-Konya ve Antalya arasındaki ormanlık sınırda bulunan Kızıldağ'a ekipler alevlerin geçmemesi için seferber oldu. Akşam saatlerinde tüm çabalara rağmen yangın Kızıldağ'a ulaştı ve rüzgarın etkisiyle batıya doğru yönelmeye başladı. Akşam saatlerinde rüzgarın yavaşlamasıyla bölgeyi yoğun bir duman kapladı. Sarp kayalık ve yamaç alanda devam eden yangın, yakın bir noktadaki Kızıldağ Mahallesi'ni tehdit etmeye başladı. Çok sayıda arazöz, tanker ve orman işçisi alevlerin mahalleye girmemesi için tedbirlerini aldı. Kızıldağ Mahallesi'nden tahliye edilen vatandaşlar, karşı bir noktadan alevlerin evlerine gelmemesi için endişeli gözlerle yangını izliyor.

"Yangın sönecek diye bekliyoruz"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Işık, Manavgat'tan başlayan yangının oldukları yere kadar geldiğin belirterek, "Şuan yangın çok tehlikeli bir yerde ve durmuyor. Evimizi bekliyorum, yangın bir taraftan gelecek diye. Yangın sönsün diye bekliyoruz ama faydası yok. Sadece izleyebiliyoruz. Bizi bıraksalar ormana gideriz, bizim gelir kaynağımız burası" diye konuştu.

"Destek istiyoruz"

Kızıldağ Mahalle sakinlerinden Havva Ceylan, "Gece gündüz millet çalışıyor ama olmuyor. En son alevler buraya kadar dayandı." dedi. - ANTALYA

Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi
Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi
Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi
Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi
Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi
Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi
Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi
Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi
Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi
Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi
Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi
Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi
Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi
Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde alevler yeniden yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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