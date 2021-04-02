Manavgat ilçe sağlık müdürünün, kurum müdürlerine 'temaslı' isyanı
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Manavgat ilçe sağlık müdürünün, kurum müdürlerine 'temaslı' isyanı

Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN - Haberler | Güncel
Manavgat ilçe sağlık müdürünün, kurum müdürlerine 'temaslı' isyanı

ANTALYA Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Deniz, bazı özel ve kamu kurum müdürlerinin Covid-19 temaslılarını sağlık ekiplerinden sakladıklarını belirterek, "Bu kurum yetkilisi arkadaşlar tıbbi bir terim olan 'temaslı' kelimesini insanların birbirine temas etmesi gibi yanlış düşünüyor" dedi.

ANTALYA Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Deniz, bazı özel ve kamu kurum müdürlerinin Covid-19 temaslılarını sağlık ekiplerinden sakladıklarını belirterek, "Bu kurum yetkilisi arkadaşlar tıbbi bir terim olan 'temaslı' kelimesini insanların birbirine temas etmesi gibi yanlış düşünüyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre, son bir ayda her hafta artan koronavirüs vakalarıyla Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, yüz binde 143.86 vaka oranıyla 'Çok yüksek riskli iller' kategorisine girdi. Güvenlik güçleri, filyasyon ve sağlık ekiplerinin gayretlerine karşın vaka artışı durdurulamıyor.

Bazı özel ve kamu kurum müdürleri ve yetkililerinin, Covid-19 hastasıyla temaslı personeli, sağlık ekiplerine bildirmeden evlerine dinlenmeye gönderdiği belirtildi. Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahada bulunan sağlık görevlilerinin rastladığı olayları aktardı. Doktor Mehmet Deniz, bazı özel ve kamu kurum müdürlerinin, temaslı personeli sağlık çalışanlarına haber vermeden 'Sen temaslı değilsin, evine git, 1 hafta 10 gün kuruma gelme' diyerek, evlerine gönderdiğini aktardı. Deniz, bir insanın temaslı olup olmadığına bazı parametrelere göre uzmanlar tarafından karar verildiğini kaydetti.'TEMASLI KELİMESİNİ YANLIŞ ANLIYORLAR'Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Deniz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sahadan geri bildirimlerden edindiğimiz bilgilere göre birçok kamu ve özel kurum yetkilileri kurumun içindeki korona hastalarını ve temaslıların filyasyon çalışmalarını sağlık çalışanlarına haber vermeden 'sen temaslı değilsin' diyerek 'evine git, bir hafta on gün kuruma gelme' dediğini öğrendik. Bu kurum yetkilisi arkadaşlar tıbbi bir terim olan 'temaslı' kelimesini insanların birbirine temas etmesi gibi yanlış düşünüyorlar. Bulaşıcı hastalıklarda 'temaslı'nın anlamı insanların birbirine temas etmesi değildir. Kapalı ortamda maske mesafe süre gibi parametreler değerlendirilerek temaslı olup olmadığına uzman görüşü ile karar verilmektedir. Bu tür 'ben kendim filyasyon yapıyorum, sen temaslı değilsin' gibi uygulamalar vakaların hızlı bir şekilde katlanarak yayılmasına sebep olmaktadır. Lütfen kamu ve özel kurum işletme yetkililerinin tespit edilen tüm vakaları sağlık çalışanlarına bildirmelerini önemle rica ediyorum."


Manavgat ilçe sağlık müdürünün, kurum müdürlerine 'temaslı' isyanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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