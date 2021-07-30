Manavgat'ı yakanlar bulundu mu? Yangını çıkaranlar bulundu mu, yakalandı mı?

Ülkemizde Adana, Osmaniye, Antalya, Muğla, Mersin, Kayseri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Karaman'da yangın çıktı. Bu kapsamda Manavgat'ı yakanlar bulundu mu? Yangını çıkaranlar bulundu mu, yakalandı mı? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer aldı.

Manavgat'ı yakanlar bulundu mu? Yangını çıkaranlar bulundu mu, yakalandı mı? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer aldı. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Son günlerde gelen yangın haberleriyle Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Çıkan peşi sıra yangınların ardından son dönemde en çok merak edilen konu ise yangınların nerede olduğu. Türkiye'de 13 şehirde yangın çıktı.

YANGINI ÇIKARANLAR BULUNDU MU, YAKALANDI MI?

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yabancı uyruklu 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde istihbari bilgi elde edildi.

SURİYE UYRUKLU PKK'LILAR MANİSA'DA YAKALANDI

Gelen istihbarat üzerine harekete geçen MİT, Emniyet ve Jandarma ekipleri söz konusu 2 kardeşin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti. İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu terör örgütü üyesi Suriye uyruklu 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

MANAVGAT'I YAKALANLAR BULUNDU MU?

Türkiye'nin pek çok bölgesinde devam eden orman yangınlarını kontrol etme çalışmaları devam ederken, Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere çevredekiler tarafından linç girişiminde bulunuldu. Jandarma ekipleri öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirebildi.

YANGINI ÇIKARDIKLARI İDDİA EDİLEN KİŞİLERE LİNÇ GİRİŞİMİ

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını çıkardıkları iddia edilen bir grup kişi jandarma tarafından yakalanırken, çevredekilerin linç girişimi kameralara saniye saniye kaydedildi.

JANDARMA KALABALIĞI SAKİNLEŞTİRMEKTE ZORLANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde jandarmanın öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirebildiği görülüyor.