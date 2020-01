Manavgat esnafına müşteri ilişkileri eğitimi

15.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:26

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), 2020 Yılı Eğitim Seferberliği kapsamında Manavgat'ta bulunan 5 esnaf odasına kayıtlı üyelere müşteri ilişkileri ve öfke kontrolü eğitimi verildi.



Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2020 Yılı Eğitim Seferberliği kapsamında, Manavgat'ta bulunan Esnaf Odaları işbirliğinde, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Manavgat Bakkallar, Bayiiler ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Abdullah Akca, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Özcan, Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan, Manavgat Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Aydın, Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mücahit Tatar, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bilal Ay, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy, Manavgat'ta bulunan 5 esnaf odasına kayıtlı esnaf ve sanatkarların katılımlarıyla Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv'ün Esnaf-Müşteri İlişkileri ve Öfke Kontrolü konularındaki eğitim toplantısı gerçekleştirildi.



2020 yılında eğitim seferberliği başlattıklarını aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Bugün Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz olarak başlattığımız eğitim seferberliğimiz kapsamında Manavgat'ta bulunan Odalarımıza kayıtlı esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik eğitim toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle çok saydığım, sevdiğim ve bugün de yoğun programları arasında bizleri yalnız bırakmayan Manavgat Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'e bizlerle beraber olduğu için teşekkür ediyorum. Daha önce Oda Başkanlarımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize, Genel Sekreterlerimize ve farklı Oda üyelerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitim toplantılarımız önümüzdeki günlerde Odalarımızdan gelen talepler doğrultusunda devam edecek. Bu eğitimlerde protokol kuralları, davranış eğitimi, esnaf ve müşteri ilişkileri eğitimi, öfke kontrolü gibi konular başta olmak üzere çeşitli konularda eğitimler gerçekleştiriyoruz. Davranış kuralları ve etkili iletişim konularında aldığımız eğitimlerle, Antalya'mıza gelen yerli ve yabancı misafirlerimize daha kaliteli bir hizmet sunmak, esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini arttırmayı amaçlıyoruz. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak her platformda sizlerin sesi olmak amacıyla üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Bu fırsatları sizler için oluşturuyoruz, sizlerden de elinizden geldiğince bu toplantılara katılmanızı ve faydalanmanızı özellikle rica ediyorum. Bu vesileyle hepinize bol kazançlı ve bereketli günler diliyorum" dedi.



"Her şey dahil sistemi yeniden düzenlenmeli"



Esnaf ve sanatkarların turizmden yeterli pay alamadıklarını ifade eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Antalya'da çalışkan bir birlik başkanı var. Manavgat'ta koordineli çalışan Oda Başkanlarımız var. Bu bir kentin dinamiğidir. Bizler o konuda şanslıyız. Bugün de yine önemli bir adım atılmış ve esnafımıza eğitim toplantısı düzenlenmiş. Bildiğiniz gibi bizler her anlamda turizme bağlıyız. Turizmcilerle konuştuğumuzda sezonun iyi geçtiğini ve gelecek sezondan da umutlu olduklarını belirtiyolar. Ancak esnafımız turizmden yeterli payı alamıyor dolayısıyla esnafımızın yüzü bu anlamda gülmüyor. En büyük eksikliğimiz ise her şey dahil sistemi. Bu sistemde misafirlerimiz sokağa inmediğinde, çarşıya çıkmadığında yüzümüz gülmez. Bu konuda radikal adımlar atılmalı. Her şey dahil sisteminden önceki dönemlerde turist çarşıya iner, caddelerde alışveriş yapardı. Ancak şu anda turistler çarşıya inmiyor, kenti gezmiyor. Her şey dahil sistemi mutlaka yeniden düzenlenmeli. Buna çözüm bulmadığımız takdirde turizmden hak ettiğimiz payı alamayacağız" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmaları ardından, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde Manavgat'ta bulunan 5 esnaf odasına kayıtlı esnaf ve sanatkarlara yönelik düzenlenen eğitim toplantısı Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv'ün Esnaf-Müşteri İlişkileri ve Öfke Kontrolü konularındaki uygulamalı eğitim sunumuyla devam etti. - ANTALYA

