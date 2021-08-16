Manavgat Belediyesi'nden tarım aleti desteği
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Manavgat Belediyesi'nden tarım aleti desteği

Manavgat Belediyesi'nden tarım aleti desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yangından etkilenen vatandaşlara tarım aletleri ulaştırdı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yangından etkilenen vatandaşlara tarım aletleri ulaştırdı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, evleri yanan vatandaşları ziyaretlerinde, mahalle halkının bahçelerinde kullandığı tarım aletlerinin yandığını fark etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine hemen talimat veren Başkan Şükrü Sözen, vatandaşlara kazma, kürek, tırmık gibi malzemeleri ekipler vasıtasıyla ulaştırdı. Yangınzede vatandaşlar bahçelerinin temel ihtiyaçları olan tarım aletlerini Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den talep ettiklerini ve ihtiyaçlarının hemen giderildiğini belirterek Başkan Şükrü Sözen ve ekibine teşekkür etti.

Orman yangınlarında evleri ve bahçeleri yanan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, temel ihtiyaçlar başta olmak üzere kent halkının tüm taleplerine zaman mefhumu gözetmeksizin ulaştıklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, " Yüreğimizi yakan yangınlarda evleri ve arazileri yanan vatandaşlarımızın yanında olabilmek ve onlara katkı sağlayabilmek amacıyla gereken tüm çalışmaları özenle yerine getirmeye gayret ediyoruz. Halkın evi olan Manavgat Belediyesi, vatandaşlarımızın her zaman yanında olarak onların iyi gününde ve kötü gününde yanında olmaya devam edecektir. Tüm umutlarımızı ve doğamızı en güzel haliyle yeniden yeşerteceğiz. Tüm vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ANTALYA

Manavgat Belediyesi'nden tarım aleti desteği
Manavgat Belediyesi'nden tarım aleti desteği
Manavgat Belediyesi'nden tarım aleti desteği
Manavgat Belediyesi'nden tarım aleti desteği
Manavgat Belediyesi'nden tarım aleti desteği
Manavgat Belediyesi'nden tarım aleti desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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