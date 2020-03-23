Mamut dişinden Seyid Onbaşı imamesi
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Süleyman Gürsoy, Eskişehir, Çanakkale, Nakkaş, Yaşam

Mamut dişinden Seyid Onbaşı imamesi

Eskişehir'de nakkaş ustası Süleyman Gürsoy, bir tespihe mamut dişinden Seyid Onbaşı imamesi ve Çanakkale Şehitler Anıtında ise hatimesi yaptı.

23.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:03
Mamut dişinden Seyid Onbaşı imamesi

Eskişehir'de nakkaş ustası Süleyman Gürsoy, bir tespihe mamut dişinden Seyid Onbaşı imamesi ve Çanakkale Şehitler Anıtında ise hatimesi yaptı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir'de Nakkaş Süleyman Gürsoy, bir tespihin imamesini mamut dişinden Seyid Onbaşı yaparken, hatimesini ise Çanakkale Şehitler Anıtını yaptı. Görenlerin beğenisini kazanan çalışmalar, birebir asıllarına göre yapıldı. İki esere 18 günlük emek harcayan Nakkaş Süleyman Gürsoy, çalışmasını tamamladı. Ardından iki ürün Belçika'ya gönderildi.

Yapılan ürünler hakkında konuşan Nakkaş Süleyman Gürsoy, "Tespihte sürekli farklı şeyler yapmak istiyorum. Bundan dolayı sürekli düşünüyorum. Çanakkale Zaferi olduğu için Seyid Onbaşı ve Çanakkale Şehitler Anıtını yaptım. Seyid Onbaşı tespihin imamesi Çanakkale Şehitler Anıtı da hatimesi oldu Yaklaşık 18 gün sürdü. Zor oldu. Bu işin duygusunu içinde hissettiğin zaman zevk alarak yapıyorsun. Bu iki ürün şuan Belçika'da Kadir Çekiç ağabeyin koleksiyonuna girdi" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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