Mamak'ta Çocuk Gençlik ve Gençlik Meclisi kuruldu

Mamak Belediyesi, çocukların ve gençlerin kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, temsil yeteneklerinin geliştirilmesi ve demokrasi kültürünün erken yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla Çocuk ve Gençlik meclisi kurdu.

Mamak Belediyesi, çocukların ve gençlerin kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, temsil yeteneklerinin geliştirilmesi ve demokrasi kültürünün erken yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla Çocuk ve Gençlik meclisi kurdu. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki okullardan seçilen çocuklar her iki mecliste de 45 asil 45 yedek üye olmak üzere, ayda en az bir kez Musiki Muallim Mektebi'nde, Çocuk ve Genç Meclisi toplantı salonunda toplanarak gündeme dair konuları ele alacak. 5-6-7 ve 8. sınıfta eğitim gören öğrenciler çocuk meclisini oluştururken, 9-10-11 ve 12. sınıflar ise genç meclisi oluşturacak. 5 kişiden oluşacak başkanlık divanlarında ise 1 başkan, 2 başkan vekili, 2 katip olacak. Çocuk ve Gençlik Meclisi'nin aldığı kararlar Mamak Belediyesi Meclisi'ne de önerge olarak sunulacak. Eğitimden kültüre, yardımlaşmadan barış ve kardeşliğe kadar 19 farklı komisyonun bulunacağı Çocuk ve Gençlik Meclisi 10 Aralık Cuma günü (Yarın) saat: 10.00 'da Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi'nde açılacak.

"Bu meclis ile çocukların gözünden Mamak'a bakacağız"

Okul çağındaki çocukların ailesine, çevresine, yaşadığı şehre ilgisini ve duyarlılığını arttırmak, öz güvenini geliştirmek, ilçede yaşayan gençlerin çeşitli problem ve taleplerine, çözüm üretmelerini sağlamak adına Çocuk ve Gençlik Meclisi'ni kurduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çocuklarımızın bu iki mecliste aldıkları kararlar neticesinde, hem sosyal konulara olan duyarlılıkları artacak hem de ülkesinin, milli ve kültürel değerlerini, örf ve adetlerini kavramalarına ve geleceklerine güvenle bakabilmelerini vesile olacak. Bizlerde onların aldığı bu kararlar neticesinde Mamak'ı, onların gözünde görme şansı yakalayacağız" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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