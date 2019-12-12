Mamak İstihdam Merkezi hizmete girdi

12.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:10

Mamak Belediyesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında iş arayan ve işverenleri aynı platformda buluşturacak Mamak İstihdam Merkezi (MİM) hizmete girdi.



Mamak Belediyesi Hizmet Binası'nda kurulan istihdam merkezinin açılışını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay, başkan yardımcıları, muhtarlar ve davetliler yaptı. Mamak'ta ikamet eden, iş arayan ve işveren her vatandaş, isterse Mamak İstihdam Merkezi'ne gelerek isterse www.istihdam.mamak.bel.tr adresinden oluşturacağı kayıt ile aradığı iş ve işçiyi dijital ortamda bulabilecek.



İşverenle çalışanı buluşturan Mamak İstihdam Merkezi'nin daha fazla kişiye ulaşarak, işsizlik sorununa çözüm üretecek önemli bir platform olacağını kaydeden Başkan Köse, "İstihdam merkezimiz sayesinde iş arayan hemşehrilerimiz kendine uygun iş ilanlarını inceleyebilecek, eleman arayan işverenlerimiz ise burada öz geçmiş oluşturan, iş talebi olan herkese ulaşabilecek. Bunun yanı sıra Mamak Belediyesi olarak gerek aile merkezlerimizde gerekse Musiki Muallim Mektebimizdeki hobi ve meslek edindirme kurslarımız, ara eleman ihtiyacına cevap verecek" dedi. Mamak Belediyesi'nde kurulan istihdam merkezi ile başvuruların bölge genelinde daha hızlı işleme alınmasına katkı sunacağını ifade eden İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay ise "Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye böyle bir hizmeti faaliyete geçirdiği için teşekkür ediyorum" dedi.



"Milli İstihdam Seferberliğine destek veriyoruz"



Hayatın her alanında sorunları çözülmüş, yaşadığı şehirden memnun, mutlu ve daha güzel bir ilçe oluşturmak için Mamak'ta insan odaklı çalışmaların bir bir hayata geçtiğini ifade eden Başkan Köse, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde devam eden Milli İstihdam Seferberliği'ne destek vermek, Türkiye'nin 2023 istihdam hedefi olan işsizliğin yüzde 5'e indirilmesine katkı sağlamak için bugün Mamak İstihdam Merkezi'nin açılışını yaptık" diye konuştu.



İlk başvuru alındı



MİM'in hizmete girmesinin ardından ilk başvuruyu gerçekleştiren Yücel Settar (41), "Önceden İŞKUR merkezlerine giderek başvuruda bulunuyorduk. Mamak İstihdam Merkezi'nin faaliyete girmesi ulaşım maliyeti ve zaman açısından bizler adına büyük bir avantaj sağladı. Hem sağlıklı bir ortamda başvuru yapabilme hem de öncelikli olarak ilçe genelinde iş bulma şansımızda arttı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA