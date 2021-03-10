Mamak Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi'nden ortak işbirliği
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Mamak Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi'nden ortak işbirliği

10.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:47
Mamak Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi'nden ortak işbirliği

Mamak Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi arasında sağlık, spor, sosyal ve kültürel konular kapsamında işbirliği içeren protokol imzalandı.

Mamak Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi arasında sağlık, spor, sosyal ve kültürel konular kapsamında işbirliği içeren protokol imzalandı.

Lokman Hekim Üniversite'nde gerçekleşen protokol töreninde mutabakat zaptına, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Altuğ imza attı.

İş birliğinin Mamak'ta gerçekleşecek projelere önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Bilgi güçtür, bilgiye ulaşmanın en rahat sağlandığı yerler üniversitelerdir. Lokman Hekim Üniversitesi ile belediyemiz arasında yapılan bu protokolü bizler çok önemsiyoruz. Umarım hem belediyemiz hem de üniversitemiz şehrimiz açısından çok güzel projelere imza atar" dedi.

Bülent Gümüşel: "Öğrencilere ve halkımıza aktarılmasına katkı sağlayacağız"

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel de, " Üniversiteler sadece öğrenci yetiştirmek değil, aynı zamanda bulunduğu beldeye katkı da sağlamalıdır. Bizler de bu protokol ile bunu gerçekleştirmiş olacağız. Böylece bilimsel, eğitim, sosyal, kültürel, sanat, sportif faaliyetler ile ilgili üniversitenin birikiminin öğrencilere ve halkımıza aktarılmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu. - ANKARA

Mamak Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi'nden ortak işbirliği
Mamak Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi'nden ortak işbirliği
Mamak Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi'nden ortak işbirliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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