Mamak Belediyesi'nden portatif havuz
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Mamak Belediyesi'nden portatif havuz

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Türkiye'nin dört bir yanında spor seferberliği kapsamında başlattığı portatif havuz projesi kapsamında Mamak Lalahan'da yapımına başlanan portatif yüzme havuzunda sona yaklaşıldı.

Mamak Belediyesi'nden portatif havuz
08.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:51

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Türkiye'nin dört bir yanında spor seferberliği kapsamında başlattığı portatif havuz projesi kapsamında Mamak Lalahan'da yapımına başlanan portatif yüzme havuzunda sona yaklaşıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mamak Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" etkinliğiyle Lalahan Stadı'nın yanında kurulan yüzme havuzundaki çalışmaları yerinde inceledi. Peyzaj çalışmaları devam eden havuzda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Köse, havuzun en kısa zamanda hizmete gireceğini kaydetti. 10x20 metre ebatında, 1.25 metre derinliğe sahip havuzun etrafındaki çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, soyunma odaları, WC ve duşların yapımına da başlandı. Havuz tamamlandığında pandemi nedeniyle kimi tatile gidemeyen kimi evde sıkılan çocuklar yaşıtlarıyla havuzun keyfini çıkaracak.

"Velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını bu hizmetten faydalandırabilirler"

Pandemi nedeniyle uzun süre evde kalan çocuklar için hem eğiten hem eğlendiren bir alan oluşturduklarını ifade eden Başkan Köse, ilçede yaz aylarında aşırı sıcaklardan bunalan ve parklardaki süs havuzlarına giren çocukların tehlikelere maruz kaldıklarını ve çocukları tehlikelerden korumak için portatif havuzların çok güzel bir proje olduğunu kaydetti. Köse, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğlenmeleri ve yüzme öğrenebilmeleri için olanak sunuyor, havuz keyfini mahallemize taşıyoruz. Portatif Yüzme Havuzu ile evlatlarımıza hem ücretsiz yüzme eğitimi verecek, hem de yazın kavurucu sıcağında onlara serinleme imkanı tanıyacağız. Havuzumuzun hijyenik durumları personellerimiz tarafından sürekli kontrol edilecek ve sağlıklı ortamlarda eğitim süreci devam edecektir. Havuzlarımızın temizliği ve bakımları işin uzmanı, profesyonel bir ekip tarafından belli bir sistem halinde bakımları ve temizliği yapılacaktır. Velilerimiz havuz tamamlandığında gönül rahatlığıyla çocuklarını bu hizmetten faydalandırabilirler" dedi.

Antibakteriyel ve hijyenik

Yüksek basınca dayanıklı olan kaplama malzemeleri ve hijyen kurallarına uygun olarak üretilen portatif havuzda, kurulan doğru filtrasyon sistemi ile yosun oluşumu ve bakteri üremesinin önüne geçiliyor. Özel üretim havuzların iç döşemesinin gözeneksiz yapısı sayesinde çok kolay temizleniyor. Çelik yapısı ve esnek iç kaplamasına sahip havuz yüzde yüz sızdırmazlık sağlıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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