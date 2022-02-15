Mamak Belediye Başkanı Köse'den Sevgililer Günü jesti

MAMAK, ANKARA (İHA) - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mamaklı sevgilileri unutmadı. Sevgililer Günü dolayısıyla Dikimevi metro çıkışında karanfil dağıtan Başkan Köse, Mamaklı hemşehrilerinin Sevgililer Günü'nü kutladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mamaklı sevgilileri unutmadı. Sevgililer Günü dolayısıyla Dikimevi metro çıkışında karanfil dağıtan Başkan Köse, Mamaklı hemşehrilerinin Sevgililer Günü'nü kutladı. Mamaklılar, Sevgililer Gününde kendilerini unutmayarak çiçek dağıtan Başkan Köse'ye teşekkür ettiler. Etkinliğe Başkan Köse'nin yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları da katıldı.

"Sevgi ve huzur dolu bir yaşam diliyorum"

Sevginin en güzel örneklerini içerisinde barındıran Mamak'ta, en güçlü silahın sevgi olacağı bir dünya umuduyla, 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sevmenin veya sevgili olmanın zamanı, tarihi veya bir günü olmaz. Ama en azından böyle bir günde sevginin daha yoğun hissediliyor, algılanıyor olması önemli. Sevgi, umuttur, kaynaşmaktır, sabırdır, emektir. Sevgiyle çıktığınız yolda sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir yaşam diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel