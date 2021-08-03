Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi

2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurula İbrahim Tatlıses 2017 yılında malulen emekli oldu ve 3 bin 112 TL maaş bağlandı. SGK, yıllar sonra ibo Show ile ekrana dönen Tatlıses'in yeniden çalışmaya başladığı gerekçesiyle ünlü sanatçının maaşını kesti.