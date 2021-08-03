Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi
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Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurula İbrahim Tatlıses 2017 yılında malulen emekli oldu ve 3 bin 112 TL maaş bağlandı. SGK, yıllar sonra ibo Show ile ekrana dönen Tatlıses'in yeniden çalışmaya başladığı gerekçesiyle ünlü sanatçının maaşını kesti.

Türk müziğinin başarılı isimlerinden İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Maslak'ta aracının içindeyken silahlı saldırıya uğramış ve mermi başına isabet etmişti. Ağır yaralanan Tatlıses, dünyanın çeşitli yerlerinde operasyon geçirmiş ve vücudunda hasarlar meydana gelmişti. Yıllarca çalışamayan Tatlıses, 2017 yılında malulen emekli olmuştu ancak sanatçının 4 yıldır aldığı maaş kesildi.

SGK ARAŞTIRMA YAPTI

Sabah'ta yer alan habere göre, yıllarca ekranlardan uzak yaşayan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz sene İbo Show ile ekran macerasına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Programda ünlü isimleri ağırlayarak şarkı söyleyen Tatlıses'in yeniden çalışabildiğini gören SGK harekete geçti.

Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi

MAAŞI KESİLDİ

'Çalışma gücü kaybı' olarak geçen Malulen Emeklilik çerçevesinde 4 yıl boyunca maaş alan sanatçının bu hakkı geri alındı. SGK, İbo Show'un izleyiciyle buluşmasıyla ünlü türkücünün 'yeniden çalışmaya' başladığı gerekçesiyle maaş ödemesini kesti.

Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, 3 bin 119 TL maaş alıyordu.

Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (4)
SDSFS DFSA: herkese eşit muamele yapılması güzel bir haber...
Cevap Yaz 1 20 Yayından Kaldır
ENDER TÜRK : hayret , yerinde bir karar
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
ÇINAR SARAÇ: Milyon dolarlık adamsın 3100 TL ye muhtaçsın cidden yazık
Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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500
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Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi - Haberler Magazin
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